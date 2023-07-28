بالتزامن مع البدء بتشغيل أولى خدماتها لتبريد المناطق في الهند

المشاريع الجديدة ترفع الطاقة التشغيلية للشركة إلى 1.3 مليون طن تبريد

"تبريد" تواصل توسعاتها دوليًا خلال النصف الثاني من العام مع بدء عملياتها التجارية في الهند

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أفصحت "تبريد"، الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) الرائدة عالميًا في تطوير وتوريد خدمات تبريد المناطق، عن نتائجها المالية الموحّدة للستة أشهر الأولى من العام 2023، مُسجّلةً ارتفاعًا في صافي أرباحها ليبلغ 386.4 مليون درهم، مقارنةً بـ 240.4 مليون درهم في النصف الأول من العام 2022.

ارتفعت إيرادات شركة "تبريد" خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.067 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 975.7 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، حيث أضافت الشركة هذا العام 33,483 طن تبريد عبر توصيلات جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وإضافة محطة تبريد في الإمارات و محطتين في الملكة العربية السعودية، ما أدى إلى زيادة إجمالي حجم الطاقة التشغيلية للشركة إلى 1.3 مليون طن تبريد.

وتواصل "تبريد" نموّها على المستوى الدولي خلال النصف الثاني مع هذا العام مع الاستحواذ الناجح على شبكة تبريد تخدم مشروع إنتليون بارك التابع للمطور العقاري تاتا ريالتي، بمساحته البالغة 3.5 مليون قدم مربع في جوروغرام، الهند؛ حيث بدأت "تبريد" في وقت سابق من هذا الشهر تشغيل الشبكة، لتطلق بذلك رسميًا أولى عملياتها في الهند، التي أصبحت شريكًا رئيسيًا وسوقًا استراتيجيًا لشركة "تبريد" بالتزامن مع توسعات محفظتها العالمية.

وخلال النصف الأول من العام، واصلت "تبريد" التزامها بقيادة الابتكار التقني وتعزيز التعاون ضمن قطاع المرافق في دولة الإمارات، لتستأنف بذلك شراكتها رفيعة المستوى ورعايتها للمؤتمر العالمي للمرافق الذي استضافته "طاقة" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، كما شاركت "تبريد" في منتدى أدنوك للتكنولوجيا حيث عرضت أبحاثها الرائدة في مجال الطاقة الحرارية الأرضية.

أبرز المؤشرات المالية لشركة "تبريد" خلال النصف الأول من العام – لغاية 30 يونيو 2023:

سجلت إيرادات المجموعة ارتفاعًا بنسبة 9.4% محققةً 1.067 مليار درهم (مقارنةً بـ 975.7 مليون درهم في النصف الأول من العام 2022)

سجلت أرباح العمليات ارتفاعاً بنسبة 5% لتصل إلى 394.2 مليون درهم (مقارنة بـ 376.6 مليون درهم في النصف الأول من العام 2022).

سجلت الشركة أرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تقدر ب590.1 مليون درهم (مقارنةً بـ 589.3 مليون درهم في النصف الأول من العام 2022)

بلغ صافي أرباح الشركة الأمّ 386.4 مليون درهم (مقارنة بـ 240.4 مليون درهم في النصف الأول من العام 2022).

أبرز الإنجازات التشغيلية لشركة "تبريد" خلال النصف الأول من العام – لغاية 30 يونيو 2023:

بلغ إجمالي حجم الطاقة التشغيلية 1.3 مليون طن تبريد

بلغ حجم توصيلات التبريد الجديدة 33,483 طن، منها 17,396 طن لعملاء جدد في الإمارات، و14,163 طن في المملكة العربية السعودية، و1,018 طن في مملكة البحرين، و906 طن في سلطنة عُمان

إضافة ثلاث محطات تبريد جديدة (محطة تبريد في الإمارات و محطتين في المملكة العربية السعودية)

تسجيل رقم قياسي في ساعات العمل دون وقوع أي حوادث هادرة للوقت بلغ 18.5 مليون ساعة، حيث لم تشهد عمليات الشركة مثل هذه الحوادث منذ شهر يوليو 2015

وتعليقًا على نتائج النصف الأول من العام، صرَّح خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة – "تبريد"، قائلاً: " بعد الأداء القوي الذي حققته العام الماضي , يسرنا في "تبريد" أن نعلن عن تحقيق المزيد من النمو على مستوى الإيرادات والأرباح على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2023. إنّ نجاحنا في التوسع والاستحواذ على مشاريع جديدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وإطلاق أولى خدماتنا لتبريد المناطق في الهند، لم يمكّننا وحسب من تقديم خدمات تبريد فعّالة وموثوقة، بل أَسهم في نمو قاعدة عملائنا العالميين، وتعزيز مساهمتنا بشكل كبير في جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية التي تعتبر على رأس أولوياتنا."

وأضاف قائلاً: "مع اقتراب موعد انعقاد قمة المناخ "كوب 28"، تركّز "تبريد" على الابتكار التقني وإبرام شراكات إستراتيجية، تمكّنّا من تحقيق جملة من الأهداف، من بينها تلبية متطلبات المجتمعات التي نقدم فيها خدماتنا، وتعزيز القيمة لجميع الأطراف المعنية، ودعم تحول قطاع الطاقة، وذلك من خلال توفير خدمات تبريد يُعتمد عليها وصديقة للبيئة. و قد أصدرت "تبريد" مؤخرا" تقرير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية لعام 2022، ويسلّط هذا التقرير الضوء على استثمارنا في كوادرنا البشرية التي نعتبرها من أهم أصولنا، حيث نقدم لهم برامج متنوعة تركز على الارتقاء بمستويات رفاهية الموظفين و تطورهم المهني، بينما نعزز جهود التوطين والتنوّع. ولا شك أن تركيزنا المتواصل على تحقيق التميز التشغيلي واستقطاب أفضل الكوادر، سيؤهلنا للارتقاء نحو مستويات أفضل وتحقيق نتائج أكثر تميزاً خلال النصف الثاني من العام الجاري وحتى العام 2024."

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نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) "تبريد"

توفّر شركة "تبريد" خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة؛ مثل برج خليفة ، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري ، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك الشركة وتدير عبر محفظتها 89 محطة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 75 محطة في دولة الإمارات، وخمس محطات في المملكة العربية السعودية، وسبع محطات في عُمان، وواحدة في مملكة البحرين، وواحدة في الهند.

تتميّز "تبريد" بريادتها في تعزيز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة؛ حيث تأسّست الشركة في عام 1998 وتمّ إدراجها في سوق دبي المالي، وهي واحدة من أقوى الشركات نموًّا في دولة الإمارات. وتسعى "تبريد" إلى ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق من خلال عملياتها الإقليمية والدولية الواسعة، والموثوقية والكفاءة الرائدة على مستوى القطاع، وبرامج البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى تبريد المناطق، تهدف خدمات "تبريد" لكفاءة الطاقة إلى توسعة تأثيرها المستدام، بما يساعد الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي من الطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.