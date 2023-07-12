أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، استحواذها على حصة أقلية في شركة "بريك ووتر إنيرجي" بقيمة 367 مليون درهم (100 مليون دولار أمريكي)، وذلك في استثمار قامت به ملتيبلاي+، الذراع الاستثماري للمجموعة.

وبموجب هذا الاستحواذ، ستصبح مجموعة ملتيبلاي مالكاً جزئياً لمحفظة عالمية متنوعة ومربحة وقادرة على توليد تدفقات نقدية مستمرة، مع تركيز على الغاز والاحتياطيات طويلة الأمد، مشكّلة عامل جذب لناحية توزيع الأرباح.

وكانت شركة "إي آي جي" وهي مستثمر مؤسسي رائد في قطاعي الطاقة والبنية التحتية قد استحوذت على 25% من الحصص في "ريبسول إي آند بي" من خلال شركة "بريك ووتر إنيرجي" التابعة لها بالكامل. وتعد "ريبسول إي آند بي" لاستكشاف واستخراج الغاز شاملة لكافة أعمال التنقيب عن النفط والغاز عالمياً التابعة لشركة "ريبسول"، والتي تشمل محفظتها أصولاً متنوعة لأعمال وعمليات التنقيب عالمياً ضمن 15 دولة، حيث يصل إنتاجها إلى 550,000 برميل نفط يومياً. وقد أكملت "بريك ووتر إنيرجي" عملية الاستحواذ على حصتها في "ريبسول إي آند بي" في مارس 2023، مقابل حوالي 4.8 مليار دولار أمريكي، شاملة الديون، بينما احتفظت ريبسول بالحصص المُتبقّية والبالغة 75%. وتخطط "ريبسول" لتوظيف عائدات هذه الصفقة في توسيع محفظتها للطاقة منخفضة الكربون حول العالم، كما تتوقع كل من "ريبسول" و"إي آي جي" إمكانية طرح أسهم "ريبسول آب ستريم" للتداول في سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة الشركة اعتباراً من عام 2026، وذلك وفقاً لظروف السوق المواتية.

وفي سياق تعليقها على صفقة الاستحواذ، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: "تُعد حصة الأقلية في أعمال شركة "ريبسول إي آند بي" للتنقيب عن النفط واستخراجه من خلال "بريك ووتر إنيرجي" التابعة لشركة "إي آي جي"، مناسبة لمحفظة ذراعنا الاستثماري "مالتيبلاي+"، الذي يعمل على رصد وتحديد الاستثمارات ذات العائدات المجدية، والتي تُدر إيرادات على المدى القصير والمتوسط. وتمتاز إدارة "ريبسول" بسجل حافل، كما تعد "إي آي جي" من أكبر الشركات الاستثمارية في مجال الطاقة في العالم، الأمر الذي يعزز ثقتنا بقدرتهما المشتركة على تنفيذ خطط "بريك ووتر إنيرجي" الواعدة. وتتمتع مجموعة ملتيبلاي بوضعية تؤهلها لاستكشاف أفضل فرص الاستحواذ ذات العوائد المجزية، كما شكل استثمار شركة "ريبسول" في دعم مشاريع الطاقة منخفضة الكربون حافزاً لنا في هذا الاستحواذ."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـشركة "إي آي جي"، روبرت بلير توماس: "التحول في قطاع الطاقة يغير القطاع بشكل أساسي ويتطلب منهجيات جديدة حول تخصيص رأس المال وإدارة الأصول. ونثمن شراكتنا في هذه الرحلة مع مستثمرين رائدين مثل مجموعة ملتيبلاي."

تحرص مجموعة ملتيبلاي على تعزيز استثماراتها ذات الجدوى الاقتصادية عبر ذراعيها المميزتين: ملتيبلاي وملتيبلاي+، حيث تعمل وتستثمر الأولى حالياً في قطاعات التنقل، الطاقة وخدمة المرافق، الإعلام والاتصال، اللياقة الصحية والجمال. بينما تعمل ملتيبلاي+، ذراع المجموعة الذي يعتمد على اغتنام الفرص الاستثمارية، على استقطاب المشاريع والاستثمارات التي تحقق عوائد مرتفعة ومجزية في قطاعات متنوعة.

ومن أقل من عام مضى، استثمرت مجموعة ملتيبلاي 10 مليار درهم إماراتي في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وفي يونيو الجاري، أعلنت طاقة استحواذها على شركة حلول المياه المستدامة القابضة، وذلك مقابل 1.7 مليار درهم لتوسع من خدمات الشركة في مجال خدمات الصرف الصحي وحلول معالجة المياه، بما يعزز مكانتها كمرفق متكامل في أبوظبي.

ترى مجموعة ملتيبلاي وفرة في فرص الاستحواذ القيّمة وذات العوائد العالية على مستوى العالم، والتي يمكن لذراعها الاستثماري ملتيبلاي+ استثمارها على نحو جيد. كما أن المجموعة تتمتع بتدفقات نقدية قوية تتجاوز الـ 1.2 مليار درهم، ونسبة ديون جيدة مقابل حقوق الملكية والأصول، مع إمكانية وصول إلى قدرة تمويلية كبيرة تصل إلى أكثر من 4 مليارات درهم. وبالتوازي مع ذلك، تواصل المجموعة تنمية أعمالها التشغيلية من خلال تنفيذ استراتيجيتها التوسعية عبر عمليات الدمج والاستحواذ وأيضاً توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

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عن مجموعة ملتيبلاي ش.م.ع

مع عقلیة موجهة نحو النمو، تعد مجموعة ملتيبلاي شركة قابضة مقرها أبوظبي تستثمر في الأعمال التحويلية المولدة للنقد التي لها باع كبير فيها.

ستواصل مجموعة ملتيبلاي نشر رأس المال عبر ذراعيها المتميزين، وكلاهما يتبع نهجاً للاستثمار وضمان خلق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى القصير والمتوسط والطويل:

ملتيبلاي

الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل، يتم من خلاله إجراء عمليات استحواذ مثبتة. الهدف هو إطلاق قطاع رئيسي جديد في عام 2023.

ملتيبلاي +

ذراع استثماري مرن ومحايد للقطاع وقائم على استغلال الفرص.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:www.multiply.ae

نبذة عن شركة "إي آي جي"

تعد شركة "إي آي جي" مستثمراً مؤسسياً رائداً في قطاع الطاقة العالمي، وهي تمتلك تحت إدارتها رأس مال تبلغ قيمته 23.5 مليار دولار اعتباراً من 31 مارس 2023. تختص "إي آي جي" في مجال الاستثمارات الخاصة في الطاقة والبنية التحتية المتعلقة بالطاقة على أساس عالمي. وخلال تاريخها الممتد على 41 عاماً، خصصت "إي آي جي" أكثر من 44.3 مليار دولار أمريكي لقطاع الطاقة من خلال ـأكثر من 400 مشروعاً أو شركة في 42 دولة في ست قارات. وتضم قائمة عملاء "إي آي جي" الكثير من خطط التقاعد الرائدة وشركات التأمين والأوقاف والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا. تتخذ "إي آي جي" من واشنطن العاصمة مقراً لها، ولها مكاتب في هيوستن ولندن وسيدني وريو دي جانيرو وهونج كونج وسيول. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.eigpartners.com.

نبذة عن شركة "ريسبول"

تُعدّ "ريبسول" شركةً عالميةً تزوّد مختلف أنواع الطاقة وتقود التحوّل في مجال الطاقة بطموحها الرامي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وتعمل الشركة في جميع أنحاء سلسلة قيمة الطاقة، ويعمل لديها 24 ألف شخصاً في جميع أنحاء العالم وتوزع منتجاتها إلى حوالي 24 مليون من العملاء المنتشرين في أكثر من 90 دولة.

وبغية تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، تنشر "ريبسول" نموذجاً متكاملاً لتقنيات إزالة الكربون يستند إلى الكفاءة المعززة، وزيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة، وإنتاج الوقود منخفض الكربون، وتطوير حلول جديدة للعملاء، والاقتصاد الدائري، وقيادة المشاريع البارزة لتقليل البصمة الكربونية للقطاع.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.repsol.com

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