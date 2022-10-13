أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أن شركة تابعة لها أرست عقد بقيمة 3.6 مليار درهم (980 مليون دولار) على "أدنوك للحفر" لاستئجار منصتي حفر، وفقا لبيان صدر عن أدنوك يوم الخميس.

وبموجب العقد الذي أبرمته "أدنوك البحرية"، ستوفر "أدنوك للحفر" المعدات وفريق تشغيل للقيام بعمليات الحفر، بحسب البيان.

وقدرت أدنوك الاتفاقيات التي أبرمتها "أدنوك البحرية" وشركاؤها مع شركة "أدنوك للحفر" خلال عام 2022 بـ 21.84 مليار درهم (5.95 مليار دولار)، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز عملياتها البحرية كما يندرج ضمن خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط.

وتعمل الإمارات على رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 مليون برميل يوميا بحلول العام 2030.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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