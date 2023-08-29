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تخطط شركة بي بي البريطانية (بريتيش بيتروليوم) لاستثمار 3.5 مليار دولار مع شركائها، في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة بمجالات البحث والاستكشاف والتنمية، وفقا لما نقله بيان رئاسي مصري عن رئيس الشركة، الاثنين.



وبحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع برنارد لوني الرئيس التنفيذي للشركة.



وتسعى مصر إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة من خلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والبترول لزيادة صادراتها وتلبية احتياجات السوق المحلي.



وتتوسع مصر في الاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والمعادن، فيما يواجه الاقتصاد صعوبات لتوفير العملة الصعبة في البلد المعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

ووفق بيان صادر عن وزارة البترول المصرية الثلاثاء، تعتزم الشركة حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في مصر في الربع الرابع من العام الحالي تتضمن بئرين بحقل ريفين غرب البحر المتوسط بمنطقة شمال الإسكندرية، وبئرين بمنطقتي شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير بالبحر المتوسط.

وتستثمر الشركة البريطانية حاليا كمشغل رئيسي في حقلي غاز أتول ورأس البر في شرق البحر المتوسط، إلى جانب حقل ريفين في غرب المتوسط.

وبدأت بي بي، في ضخ الاستثمارات وبرامج عمل للاستكشاف في مناطق شمال كينج مريوط وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية، وفقا لبيان وزارة البترول.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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