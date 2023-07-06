قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في حوار مع زاوية عربي الخميس أنه يجب على الدول مواصلة الاستثمار في الطاقة التقليدية حتى لا تكون تكلفة التحول الطاقي مكلفة للمستهلك.

"إذا لم نستثمر، لن يكون المستهلك راض لأن تكلفة التحول (الطاقي) ستكون أعلى بـ 3-4 مرات...إذا لم يتوفر الغاز والنفط لعدم وجود الاستثمار، سيحلق سعر النفط وستتباطأ التنمية وقد يموت الملايين بسبب نقص الطاقة،" بحسب ما قاله المزروعي لزاوية عربي على هامش منتدى أوبك الدولي الثامن المنعقد في فيينا.

ورأي وزير طاقة الإمارات العضو في منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط يتفق مع أراء عدد من قادة الدول المنتجة للطاقة على رأسهم السعودية.

وقد طالب ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في حديث له العام الماضي بالانتقال المتدرج نحو مصادر طاقة أكثر استدامة يأخذ في الاعتبار ظروف الدول. وحذر من سياسات سمها "غير واقعية" لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر طاقة رئيسية بدون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات وقال أنه سيؤدي لتضخم "غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة".

وتخطط الإمارات - التي تستضيف قمة المناخ المقبلة COP28 آخر هذا العام - إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول العام 2030 على أن تكون مساهمة الطاقة النظيفة (الطاقة المتجددة والنووية) 32% بحلول العام 2030 و38% بحلول العام 2035، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن الدولة تعتزم إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين - الذي يعتبر من مصادر الطاقة النظيفة - بحلول 2030.

وتسعى الإمارات عبر استراتيجيتها للهيدروجين إلى أن تصبح ضمن أعلى 10 دول منتجة ومصدرة للهيدروجين بحلول 2031، بحسب بيان سابق لوزارة الطاقة.

وقال الوزير ان هذا سيحدث عن طريق: "واحتين (لإنتاج الهيدروجين) بحيث يكون الجزء الأكبر من الإنتاج من الهيدروجين الأخضر ومضاعفة هذا الرقم إلى 15 مليون طن بحلول العام 2050".

وتنتج عمليات إنتاج الهيدروجين انبعاثات كربونية بدرجات متفاوتة، ما عدا الهيدروجين الأخضر، وهو ما يميزه عن باقي الألوان.

استثمارات الطاقة التقليدية والمتجددة

وقال المزروعي إن بلاده استثمرت 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة ونشرها في 70 دولة "قوليلي دولة من الدول العظمى استثمرت في 70 دولة".

وقال الوزير إن الإمارات ستستمر في الاستثمار للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية من النفط مع زيادة الاستثمارات لزيادة القدرة الإنتاجية لاحقا.

وبلغ إنتاج الإمارات - التي تقوم بخفض إنتاجها بسبب سياسة خفض الإنتاج التي تعتمدها أوبك حاليا - في مايو من العام الجاري 2.89 مليون برميل يوميا؛ بحسب آخر أرقام نشرتها أوبك في تقريرها الشهري الذي صدر في يونيو.

"نقوم بعملين: البقاء في مكاننا وذلك يحتاج إلى استثمارات والعمل الثاني هو زيادة طاقتنا الإنتاجية من النفط إلى مستوى 5 مليون برميل يوميا بحلول 2027".

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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