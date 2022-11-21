وقعت شركة أدنوك للحفر الإماراتية، اتفاقية للاستحواذ على 3 منصات حفر بحرية ذاتية الرفع، بقيمة 1.17 مليار درهم (320 مليون دولار)، حسب بيان من الشركة لبورصة أبوظبي يوم الاثنين.

وقالت الشركة وهي إحدى شركات مجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إن الاستحواذ يدعم خطة أدنوك لزيادة السعة الإنتاجية من النفط والغاز، وزيادة عدد أسطول الشركة من الحفارات.

وتعمل أدنوك للحفر في حفر آبار النفط والغاز في الإمارات.

وأضافت الشركة أنه منذ إدراجها في بورصة أبوظبي في أكتوبر 2021، شهد برنامج توسعة أسطول حفاراتها نمو متسارع وارتفع عدد الحفارات التي تملكها بتاريخ 30 سبتمبر من 95 إلى 108 حفارة .

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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