وقعت شركتان تابعتان لقطر للطاقة الحكومية وتوتال إنرجيز، اتفاقيتين طويلتي الأجل لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى فرنسا، وفقا لبيان من الشركة الأربعاء.

وتوتال إنرجيز واحدة من عدة شركات تعاقدت معها الشركة القطرية، وحصلت على حصة بمشروع توسعة حقل الشمال وهو مشروع ضخم للغاز الطبيعي المسال تنفذه قطر الساعية لزيادة إنتاجها بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار الغاز عقب العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أتاح زيادة صادرات قطر وإيراداتها الأجنبية.

وتبلغ قيمة المشروع 28.75 مليار دولار وسيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026.

وفقا لاتفاقيتي البيع والشراء سيتم تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال فوس كافاوو في جنوب فرنسا، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2026 لمدة 27 عام، حسب البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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