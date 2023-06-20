من المتوقع أن توقع شركة "قطر للطاقة" الحكومية اتفاقية لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بـ 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 27 عام، وفق ما نقلته رويترز الثلاثاء عن مصادر مطلعة.

وازداد الطلب على الغاز القطري في وقت تتسابق فيه الدول على تأمين احتياجاتها من الغاز بعد أن قررت أوروبا استبدال الغاز الروسي بمصادر أخرى بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وستحصل مؤسسة البترول الوطنية الصينية أيضا على حصة 5% في أحد خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال في توسعة حقل غاز الشمال لقطر للطاقة، وفق رويترز.

وتتوسع قطر للطاقة في الاستثمارات في مناطق استكشاف خارج الدولة، بينما تعمل على تعزيز طاقة تسييل الغاز الطبيعي إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن سنوي حاليا من خلال تطوير حقل الشمال.

ونوفمبر الماضي وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مع شركة سينوبك الصينية لتزويدها بإمدادات الغاز الطبيعي المسال لـ 27 عام.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وقعت شركة قطر للطاقة على اتفاقية لإمداد مؤسسة بنغلاديش للنفط والغاز والمعادن "بتروبنغلا" بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عام.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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