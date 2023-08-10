684 مليون ريال سعودي صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة بزيادة 26% على أساس سنوي

توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 607 ملايين ريال سعودي (0.83 ريال للسهم) للعام 2022

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليومَ شركة أكوا باور ("أكوا باور" أو "الشركة")، المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (تحت الرمز "أكوا باور: 2082")، عن النتائج المالية النصفية المنتهية بتاريخ 30 يونيو من العام الجاري 2023.

بلغ الربح المنسوب لمساهمي الشركة الأم مدعوماً بإرتفاع الدخل التشغيلي إلى 684 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. هذا وقد ارتفعت النفقات المالية وذلك نتيجةً لإصدار سندات الدين الجديدة للنمو، والارتفاع المستمر في أسعار السوق. وتمّ تعويض ذلك من خلال زيادة الإيرادات الأخرى، والضريبية المؤجلة المستردة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تعليقاً على النتائج المالية، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "يوضح الأداء المالي لشركة أكوا باور في النصف الأول من العام الجاري قدرة نموذج عمل الشركة، في التطوير والاستثمار والتشغيل وتحسين الأداء على مواصلة تحقيق نتائج قوية ترسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة تمتلك نخبة من المواهب المحلية الطامحة إلى صناعة الفارق. سنبني على ما حققناه من نجاحاتٍ مميزة لبلوغ آفاقٍ جديدة تقودنا لنصبح مع نهاية هذا العقد أفضل شركة في العالم تعمل في ثلاثة قطاعات رئيسة في وقتٍ واحد؛ وهي الطاقة المتجدّدة، وتحلية المياه، والهدروجين الأخضر. سنواصل بذل قصارى جهدنا لترجمة هذا الطموح إلى واقعٍ ملموس عبر الاستفادة من الكفاءات البشرية، والموارد المالية القوية التي تمتلكها الشركة."

وحول ما تحقق من نتائج مالية، قال عبد الحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة أكوا باور: " بأن نموذج الأعمال المتنوع للشركة يواصل تقديم نمو مستقبلي راسخ مع مشروعاتٍ رائدة ومتنامية. إنّ ما يحفّزنا اليوم لتحقيق المزيد من التقدّم؛ هو الاستقرار الذي بدأنا نلمسه تدريجياً على صعيد عملياتنا التشغيلية، إثر توقّف بعض محطاتنا عن العمل بشكلٍ غير اعتيادي لفترات مطوّلة خلال العام الماضي. وستواصل شركتنا بفضل ميزانيتها العمومية المستدامة، وتدفقاتها النقدية القوية دعم محفظة مشروعاتنا الحالية لتحقيق مزيدٍ من النمو."

وبلغ الدخل التشغيلي قبل خسارة انخفاض القيمة والمصروفات الأخرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1,289 مليون ريال سعودي. ويواصل استقرار الأداء التشغيلي للمحطات بعد فترة توقف مطوّلة عن العمل خلال العام الماضي في زيادة قدرة الشركة على إنتاج الكهرباء. وأدى ذلك، جنباً إلى جنب مع التسهيلات الجديدة القادمة إلى زيادة في إيرادات الشركة بشكل رئيسي، بما في ذلك إيرادات التشغيل والصيانة المرتبطة بالمشاريع.

وواصلت "أكوا باور" خلال الربع الثاني المنتهي بتاريخ 30 يونيو من العام 2023، تقدّمها بوتيرة سريعة في مجال تطوير الأعمال، بالإضافة إلى نجاحها في إنجاز الإغلاق المالي لمشروعين جديدين، أحدهما مشروع للطاقة الكهروضوئية في جمهورية مصر العربية، والآخر مشروع لطاقة الرياح في جمهورية أوزبكستان، بالإضافة إلى ذلك، حققت "أكوا باور" الإغلاق المالي لمشروع الهيدروجين الأخضر بقيمة 6.3 مليار دولار أمريكي، وأصدرت من بعدها شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، المسؤولة عن تطوير المشروع خطاب الترسية الكامل إلى شركة "إير برودكتس"، المسؤولة عن أعمال الهندسة، والمشتريات، والبناء، بمباشرة العمل على تطوير المشروع. خلال الفترة نفسها، وقعت "أكوا باور" ثلاث اتفاقيات لشراء الطاقة في إطار مشروعات الطاقة المتجدّدة المقرّرة لصندوق الاستثمارات العامة، مما أسهم في إضافة 4.55 جيجاواط من الطاقة الشمسية إلى محفظة مشروعاتها القائمة حالياً. وبذلك، تخطى إجمالي القدرة الإنتاجية للشركة من خلال مشروعاتها قيد التشغيل، أو الإنشاء أو التطوير المتقدم، حاجز الـ 50 جيجاواط، مع أكثر من 23 جيجاواط، أو 46٪ من إجمالي مصادر الطاقة المتجددة؛ وهو رقم قريب جداً من الهدف الذي وضعته الشركة لها بحلول عام 2030، إذ تستهدف اعتماد إنتاج الكهرباء على الطاقة المتجددة بنسبة 50%، فيما ستعتمد النسبة المتبقية في الإنتاج على الإنتاج المرن بحلول عام 2030.

إضافةً إلى ذلك، وقعت "أكوا باور" اتفاقية شراء هيدروجين أخضر، واتفاقية أخرى تكميلية لشراء طاقة الرياح في جمهورية أوزبكستان، وذلك للبدء بتنفيذ مشروعها الثاني للهيدروجين الأخضر. وشهدت هذه الفترة حصول "أكوا باور" على شهادة التشغيل التجاري من شركة مياه وكهرباء الإمارات للمجموعة الثانية من محطة الطويلة للتناضح العكس الواقعة في مجمع الطويلة للطاقة وتحلية المياه في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقوم الآن بإنتاج 183 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، "ما يعادل 831,925 متراً مكعباً من المياه المحلاة في اليوم".

وفي الوقت نفسه، تمّ تدشين مشروع محطة الجبيل 3 (أ) (محطة "جزلة")، وهي محطة مستقلة لتحلية المياه تبلغ قدرتها الإنتاجية 600 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً في الجبيل بالمملكة العربية السعودية. وتعد المحطة أول مشروع متكامل واسع النطاق لتحلية المياه والطاقة الشمسية الكهروضوئية في السعودية.

يذكر أن شركة "أكوا باور" وزعت بتاريخ 12 يوليو 2023 الأرباح النقدية السنوية لعام 2022 بقيمة بلغت 606,812,775.07 ريال سعودي (ما يعادل 0.83 ريال للسهم الواحد).

تتوفر البيانات المالية للأشهر الثلاثة والأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2023، الصادرة عن شركة "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية (المحاسبين القانونيين المعتمدين للشركة)، إلى جانب تقرير المستثمرين الذي يتضمّن مناقشة فريق الإدارة وتحليل النتائج المالية والمتوفر في صفحة علاقات المستثمرين على موقع "أكوا باور" الإلكتروني: http://acwapower.com/en/investor-relations/

وستعقد الشركة مؤتمراً لمناقشة النتائج المالية وآخر تطورات الأعمال مع المستثمرين في 14 أغسطس 2023 م في تمام الساعة 16:00 بتوقيت المملكة، (13:00 بتوقيت جرينتش).

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نبذة عن شركة "أكوا باور"

"أكوا باور" شركة سعودية مُدرجة، رائدة في مجال تحول الطاقة (الرمز في تداول 2082)؛ أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام .2004 تضمّ "أكوا باور" ما يزيد عن 4,000 موظف، وتتواجد حالياً في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، ووسط آسيا، وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشروعات "أكوا باور 77 "مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ 293 مليار ريال سعودي (78.2 مليار دولار أمريكي)، من خلال توليد 50.4 جيجاواط، وإدارة 6.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الطاقة والمياه المحلاة بشكلٍ مستدام وموثوق، وبأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى المساهمة بفعالية في مجالات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية المستدامة للمجتمعات. للمزيد: www.acwapower.com

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