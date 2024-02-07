ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" خلال الربع الرابع من 2023 بنحو 61.5% على أساس سنوي، بدعم نمو الإيرادات.

وتنشط شركة أدنوك للتوزيع في مجال تسويق وتوزيع المنتجات والخدمات البترولية.

ووفق تقرير ملخص النتائج المالية المرسل من الشركة لسوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء، سجل الربح العائد إلى مساهمي الشركة في الربع الرابع من العام الماضي نحو 677 مليون درهم (184.3 ألف دولار) مقابل 419 مليون درهم في نفس الفترة من 2022.

وارتفعت الإيرادات الفصلية بنحو 17% على أساس سنوي لتسجل نحو 9.6 مليار درهم مقابل 8.18 مليار درهم في الربع الرابع 2022.

أرباح 2023

أما نتائج أعمال السنة كاملة، فأظهرت تراجع الأرباح العائدة لمساهمي الشركة على أساس سنوي لتسجل في 2023 نحو 2.6 مليار درهم مقابل 2.75 مليار درهم في عام 2022، بانخفاض نحو 5.5%.

هذا التراجع جاء رغم ارتفاع الإيرادات بنحو 7.8% إلى 34.6 مليار درهم من 32.1 مليار درهم في 2022.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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