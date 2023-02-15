الشركة الرائدة في مجال تبريد المناطق في الإمارات تتوسع دولياً

مجلس الإدارة يوافق على توزيع أرباح قياسية بقيمة 13.5 فلس للسهم الواحد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"،الشركة الرائدة في مجال تبريد المناطق في الإمارات ، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة لعام 2022، حيث سجلت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.23 مليار درهم – بزيادة قدرها 19% أعلى من عام 2021، وصافي أرباح بلغت 600.2 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3%.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن مجلس إدارة الشركة عن توصيته بتوزيع أرباح بقيمة 13.5 فلس للسهم الواحد، على أن يتم دفعها بالكامل نقداً – ويعتبر ذلك زيادة عن العام الماضي ويمثل نمواً لحجم الأعمال مع الاحتفاظ برأس مال كافي يسمح بمزيد من التوسع.

هذا وقد كان عام 2022 عاماً ناجحاً واستثنائياً بالنسبة لشركة "تبريد"، حيث أضافت الشركة أصولاً ﺇضافية على شبكة أصولها المتنامية، مع سياسة التوسع في الأسواق الحالية والجديدة على حد سواء، والاستثمار بكثافة في بُنيتها التحتية الحالية في الإمارات. وفي شهر يناير، ضاعفت الشركة مناطق الامتياز في سلطنة عُمان من خلال الاستحواذ على محطة تبريد المنطقة السابعة، التي تخدم مشروع الموج، أجدد وأرقى مشروع عقاري في السلطنة.

وفي شهر فبراير، تم الإعلان عن شراكة "تبريد" مع شركتي جاسكول وشركة مراكز للاستثمار العقاري، لتوفير خدمات تبريد المناطق لمول D5M الجديد في منطقة القطامية الجديدة، شرق مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية. وبعدها بسبعة أشهر، وقّعت الشركة اتفاقية مع شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية(EHCS) ، لبناء وامتلاك ومن ثم تشغيل محطة طاقة كبيرة لتزويد التبريد والتدفئة إلى المدينة الطبيةCapitalMed ، وهو عبارة عن مشروع مدينة رعاية صحية متكاملة جديد كلياً من قبل "EHCS" في القاهرة.

وفي شهر مايو، قامت "تبريد" برعاية وعرض أعمالها في الدورة الافتتاحية من المؤتمر العالمي للمرافق (WUC) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وفي شهر يونيو، حصلت الشركة على تقدير قيّم على المستوي الدولي حيث حصلت على الجائزة الفضية لإجمالي عدد المباني المتعاقد عليها خارج أمريكا الشمالية في عام 2021 من قِبَل الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، وذلك نتيجة ربط 56 مبنى جديد بشبكاتها.

تلعب "تبريد" دوراً هاماً في تحقيق أهداف الاستدامة في المنطقة، وخلال عام 2022، تشرفت الشركة بكونها جزءاً من وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي مثل البلاد فيCOP27، القمة البيئية العالمية التي عُقدت في جمهورية مصر العربية. وقد ساعدت هذه الأنشطة البارزة الشركة على تعزيز دورها كطرف أساسي في عملية وأجندة الاستدامة للدولة، والاستعداد لاستضافة الإمارات لقمة COP28 عام 2023.

كما تم تعيين منصبين رفيعيّ المستوى في فريق الإدارة التنفيذية للشركة، أحدهما السيد أنطونيو دي سيكا كرئيساً تنفيذياً للعمليات (خلفاً لجان فرانسوا شارترين)، في شهر يناير، والآخر لمنصب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول الجديد كلياً، مع تولي الدكتور يوسف الحمادي هذا المنصب في شهر نوفمبر.

وخلال عام 2022، أضافت "تبريد" 34,454 طن تبريد من الوصلات الجديدة في مشاريعها في الإمارات، و 19,202 طن تبريد في مشاريعها في سلطنة عُمان، و500 طن تبريد في البحرين، مما رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية للشركة إلى 1,264,252 طن تبريد.

أبرز النتائج المالية على مدار 12 شهراُ منتهية في 31 ديسمبر 2022:

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 13٪ لتصل إلى 2.22 مليار درهم (مقارنة بـ 1.95 مليار درهم في 2021)

ارتفعت إيرادات المياه المبردة الأساسية بنسبة 14٪ لتصل إلى 2.14 مليار درهم (مقارنة بـ 1.88 مليار درهم في 2021)

ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 19٪ لتصل إلى 1.23 مليار درهم (مقارنة مع 1.03 مليار درهم في 2021)

ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 3٪ ليصل إلى 600.2 مليون درهم (مقارنة مع 585.2 مليون درهم في 2021)

أبرز الانجازات التشغيلية على مدار 12 شهراً منتهية في 31 ديسمبر 2022:

زيادة إجمالي السعة المتصلة إلى 1,264,252 طن تبريد

تمت إضافة 54,156 طن تبريد لعملاء جدد

حققت "تبريد" رقماً قياسياً بلغ 17,039,729 ساعة عمل دون وقوع حوادث هادرة للوقت، حيث سُجِّلت آخر حادثة في شهر يوليو من عام 2015

أبرز الآثار علىالبيئة على مدار 12 شهراً منتهية في 31 ديسمبر 2022:

توفير 2.31 مليار ساعة كيلو واط في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي - ما يكفي لمد ما يقرب من 132,000 منزلبالكهرباء كل عام

توفير 1.38 مليون طن تبريدمن ثاني أكسيد الكربون ومنع إطلاقه إلى الغلاف الجوي، ما يعادل إزالة ما يقرب من 00,0003 مركبة من الطرق سنوياً

وتعليقاً على النتائج، قال خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة "تبريد": "مع مرور كل عام، تعزز "تبريد" مكانتها الراسخة كواحدة من أكثر الشركات صلابة ومرونة في البلاد. ويستمر نمونا الهادف والاستراتيجي في إظهار نتائج مثمرة تفيد كل من المساهمين والموظفين والعملاء والمناطق والمجتمعات التي نعمل فيها بشكل واضح. وبينما تتوسع الشركة وتوجه خبراتها العالمية إلى أسواق جديدة، فإننا نعزز وجودنا وتأثيرنا الإيجابي من خلال المساهمة في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ العالمي عن طريق وضع سبل وأدوات تعزز الكفاءة، ونحن نسعى للحرص على الاستدامة كدافع أساسي فيأعمالنا بشكل مستمر."

وتعليقاً على هذه التصريحات، قال خالد عبدالله المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "خلال عام 2022 ، اتسمت أهداف شركة "تبريد" بالوضوح والطموح، حيث تم طرح استراتيجياتنا مع دخول الشركة إلى أسواق جديدة على المدى المتوسط والطويل، فضلاً عن زيادة الوعي من خلال العمل والتنسيق مع الحكومات والمشرعين والمطورين، الذين يشاركوننا نفس الاهتمام في السعي إلى تحقيق الحياد المناخي."

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نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع "تبريد"

تقدم "تبريد" خدمات تبريد المناطق لعدد كبير من أهم المشروعات والمعالم المرموقة في المنطقة، بما فيها برج خليفة، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة المارية، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عمر في مدينة مكة المكرمة. كما تمتلك الشركة 86 محطة تبريد مناطق في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشغّل الشركة 75 محطةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثلاث محطات في المملكة العربية السعودية، وسبع محطات في سلطنة عُمان، ومحطة واحدة في مملكة البحرين، إضافةً إلى دول أخرى في المنطقة.

وتلعب "تبريد" دوراً محورياً في تمكين الأفراد والمجتمعات حول العالم من المضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. لقد حققت تبريد مند انطلاق مسيرتها عام 1998 العديد من الإنجازات البارزة، فهي تُعَد من أقوى الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها نمواً، كما تم إدراجها في سوق دبي المالي. وتواصل "تبريد" ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً بفضل موثوقية وكفاءة عملياتها الإقليمية والدولية وحرصها على الاستثمار في برامج البحث والتطوير وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. إن كفاءة الطاقة أحد العناصر الراسخة في نهج "تبريد"، وهذا يعزز قدرتها على دعم عملائها من الشركات والمؤسسات لترشيد استهلاك الطاقة، ومن ثم الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني.