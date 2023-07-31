في إطار خططها للتوسع ضمن الأسواق الآسيوية

"مصدر" توقع اتفاقية مع "سيتاغلوبال بيرهاد" لتطوير مشاريع طاقة متجددة في ماليزيا، ويتضمن ذلك إطلاق مبادرات في الأرياف والمجتمعات الواقعة خارج نطاق الشبكة الرئيسية

مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، تعكس هذه الاتفاقية تنامي حضور "مصدر" في منطقة جنوب شرق آسيا والتزامها بدعم أهداف الحياد المناخي في المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم مع شركة "سيتاغلوبال بيرهاد"، للتعاون في تطوير مشاريع طاقة متجددة تشمل طاقة الشمس والرياح ونظم بطاريات تخزين الطاقة وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة.

وخلال مراسم أقيمت في ماليزيا بحضور معالي تينكو زافرول، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، وسعادة خالد غانم محمد الغيث، سفير الإمارات لدى ماليزيا، وقع مذكرة التفاهم كل من عبد الله زايد، رئيس قسم التطوير والاستثمار في "مصدر"، وتان سري الدكتور محمد نورزا زكريا، الرئيس ورئيس مجلس إدارة "سيتاغلوبال". وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل "مصدر" و"سيتاغلوبال" على تطوير مشاريع في مجال الطاقة المتجددة في ولاية باهانج الماليزية، ويشمل ذلك استكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح ونظم بطاريات تخزين الطاقة وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة. وتستهدف ماليزيا تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "سعداء بهذه الشراكة المهمة التي تجمعنا مع شركة "سيتاغلوبال بيرهاد" والتي تتيح لنا توسيع نطاق أنشطتنا في هذه السوق الرئيسية ضمن منطقة جنوب شرق آسيا. ونتطلع إلى تقديم حلول طاقة رائدة تسهم في الحد من الانبعاثات على مستوى ماليزيا والمنطقة. ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في وقت لاحق من هذا العام، فإننا في "مصدر" فخورون بالعمل مع شركائنا لدعم تعزيز انتشار مشاريع وحلول الطاقة النظيفة حول العالم."

من جانبه، قال الدكتور تان سري داتو سري محمد نورزا زكريا، الرئيس ورئيس مجلس إدارة شركة "سيتاغلوبال": "ستساهم هذه الشراكة مع احدى الجهات الرائدة في دعم عملية التحول ضمن قطاع الطاقة العالمي، في مساعدتنا على تسريع الخطى نحو تحقيق أهدافنا المناخية إلى جانب تلبية متطلباتنا من الطاقة النظيفة على المدى الطويل وفق أسلوب مسؤول ويمتاز بكفاءة التكلفة. وسوف تفسح مذكرة التفاهم المجال أمام "مصدر" و"سيتاغلوبال" للتعاون في تقديم حلول تقنية لأسواق تقع خارج ماليزيا مع التركيز على منطقة آسيا الوسطى".

وتمثل منطقة جنوب شرق آسيا وجهة استثمارية رئيسية بالنسبة إلى "مصدر". فقد قامت "مصدر" بتطوير محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بإندونيسيا، والتي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميجاواط والتي ستزود 50000 منزل بالكهرباء. وفي فبراير 2023، دخلت "مصدر" قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار استراتيجي في شركة "برتامينا جيوثرمال إنرجي" الأندونيسية. وفي عام 2021، افتتحت "مصدر" مكتب أعمال في العاصمة الإندونيسية جاكرتا لتعزيز صلات التعاون والشراكات مع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة.

يذكر أن شركة "مصدر" قد تأسست في عام 2006 وتنتشر مشاريعها في أكثر من 40 دولة، وتستثمر أو تلتزم بالاستثمار في محفظة مشاريع طاقة متجددة عالمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط وتفوق قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار، مع تطلعات لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.

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