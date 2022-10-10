أعلنت شركة أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الاثنين أن "أدنوك البحرية" أرست عقد بقيمة 5.62 مليار درهم ( 1.53 مليار دولار) على أدنوك للحفر التابعة لـ "أدنوك" ضمن خطط الشركة التوسعية.

ووفقا لبيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الاثنين، تبلغ مدة العقد ـ بين الشركتين التابعتين لـ أدنوك ـ عامين لتوفير حفارات ذاتية الرفع وحفارتي جزر بالإضافة إلى خدمات الحفر.

وقالت أدنوك في البيان إن هذا العقد يدعم توسعة عمليات "أدنوك" في المناطق البحرية كما يندرج ضمن خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط.

وتعمل الإمارات على رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 مليون برميل يوميا بحلول العام 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز للإمارات، وفقا لبيان وام.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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