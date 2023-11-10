وقعت شركة أدنوك للحفر الإماراتية وألفا ظبي القابضة الإماراتية، اتفاقية لتأسيس شراكة استثمارية بقيمة 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) للاستحواذ على شركات مزودة للتكنولوجيا في قطاعي خدمات حقول النفط والطاقة، حسب بيان من أدنوك الجمعة.

وتعمل أدنوك للحفر وهي إحدى شركات مجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في حفر آبار النفط والغاز في الإمارات وهي مدرجة في بورصة أبوظبي.

وألفا ظبي القابضة، هي شركة استثمار تأسست عام 2013، ومدرجة ببورصة أبوظبي، ويتبعها أكثر من 150 شركة تعمل في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والبتروكيماويات والعقارات والضيافة.

ووفق البيان المنشور عبر موقعها الرسمي، ستمتلك "أدنوك للحفر" حصة 51% من الشراكة الاستثمارية، و49% لصالح ألفا ظبي القابضة.

وستركز الشراكة على الاستثمار عالميا في الشركات التي تحقق قيمة مضافة ضمن سلسلة القيمة لقطاعي خدمات حقول النفط والطاقة، كما ستحدد الشراكة مجموعة من الصفقات المحتملة القابلة للتنفيذ التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للمساهمين، حسب البيان.

ووفق البيان، ستسهم الشراكة في تطوير وتوسيع نطاق خدمات الحفر المتكاملة وخدمات حقول النفط التي تقدمها "أدنوك للحفر" وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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