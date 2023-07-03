خط الأنابيب الجديد سيزيد طول شبكة خطوط أنابيب أدنوك للغاز لأكثر من 3,500 كيلومتر, ويسهم في نمو الشركة وزيادة التوسع في السوق والوصول إلى عملاء جدد

إعادة توجيه~70% من قيمة العقدين إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك الناجح لتعزيز القيمة المحلية المضافة

توسعة شبكة خطوط انابيب الغاز يعزز دور أدنوك للغاز في توفير إمدادات غاز مستدامة تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" (ويشار إليها مع الشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة ب "أدنوك للغاز" أو "الشركة")، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز: "ADNOCGAS" والرقم:"AEE01195A234”، اليوم عن ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 1.34 مليار دولار أمريكي على شركة بيتروفاك الامارات ذ م م وتحالف شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة كات الدولية المحدودة لتوسعة شبكة خطوطها لأنابيب الغاز الطبيعي.

وبموجب هذا العقد، سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد، الذي سيتم إنشاؤه في إطار برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات (ESTIDAMA)، من طول شبكة خطوط أنابيب أدنوك الحالية التي تبلغ 3200 كيلومتر إلى أكثر من 3500 كيلومتر. ستتيح هذه الزيادة نقل كميات أكثر من الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية في الدولة. كما ستدعم هذه التوسعة الاستراتيجية نمو شركة أدنوك للغاز ومواصلة جهودها في توفير إمدادات غاز مستدامة تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، و وزيادة توسعها في السوق والوصول إلى عملاء جدد.

وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: " تساهم التوسعة الاستراتيجية لشبكة أنابيب الغاز في توفير إمدادات طاقة موثوقة، وتنافسية، مستدامة ونظيفة ومنخفضة التكاليف لمناطق مختلفة من الدولة و للقطاع الصناعي من خلال إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي. حيث سنستمر في دعم وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي مما يساهم في دعم نمو أدنوك للغاز والأطراف و الجهات المعنية بها ".

كجزء من برنامج أدنوك الناجح لتعزيز القيمة المحلية سيتم إعادة توجيه أكثر من~70% من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي بهدف تعزيز أدائه ودعم نمو وتطور الصناعات الوطنية.

يتضمن برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات (ESTIDAMA) عدة حزم، وبعد ترسية أعمال الحزمة الأولى في عام 2021 واستكمال أعمالها التي تضمنت إجراء تعديلات مبكرة للأنابيب بنجاح في 2023 ، ستشمل الحزمتان الثانية والثالثة اللتان تم التعاقد على تنفيذهما الآن، إنشاء خطوط أنابيب جديدة ومحطة ضغط غاز جديدة في حبشان. وستقوم المحطة الجديدة بضخ الغاز لتغذية الشبكة لتوفير إمدادات مستمرة من الغاز لتلبية احتياجات العملاء الرئيسيين في جميع أنحاء الإمارات.

تهدف خطة "أدنوك" الرئيسية للغاز المتكامل إلى ربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية. وتتضمن الخطة استخدام مناهج وتقنيات جديدة لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة.

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نبذة عن أدنوك للغاز

أدنوك للغاز، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: "ADNOCGAS" والرقم: "AEE01195A234")، هي شركة عالمية واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بدءاً من استلام المواد الخام للغاز من "أدنوك مروراً بعمليات كبيرة وتمتد لفترات طويلة لمعالجة الغاز وتجزئته وصولاً إلى بيع المنتجات للعملاء المحليين والدوليين. وتوفر "أدنوك للغاز" حوالي 60% من احتياجات غاز المبيعات في دولة الإمارات، كما توفر منتجاتها للعملاء في أكثر من 20 دولة. لمعرفة المزيد يرجي زيارة www.adnocgas.ae

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