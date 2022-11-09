(تم تصحيح رقم القيمة السوقية)

مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي تغدو أكبر مزود مدرج لخدمات تبريد المناطق في العالم

مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي تستكمل صياغة سجل أوامر الاكتتاب وتجمع أكثر من 2,6 مليار درهم (724 مليون دولار) بقيمة سوقية قدرها 13,3 مليار درهم (3,6 مليار دولار) عند الإدراج

طلب هائل بقيمة 124.6 مليار درهم إماراتي (33.9 مليار دولار أمريكي) على أسهم "إمباور" من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين مع طلبات اكتتاب بواقع 47 مرة (بما في ذلك المستثمرين الأساسيين)

تظهر شريحة المكتتبين الأفراد وحدها مستويات تغطية قوية تبلغ 49 مرة بالرغم من زيادة حجم العرض إلى 15٪

الاهتمام الكبير يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بآفاق النمو طويلة الأمد والبنية التحتية القوية لإمارة دبي

تحديد سعر الطرح النهائي بـ 1.33 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري

نجح الطرح العام الأولي للشركة بجمع أكثر من 2.6 مليار درهم إماراتي (724 مليون دولار)، ليتوج بذلك إنجازاً استثنائياً آخر لحكومة دبي وسوق دبي المالي

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "إمباور" في سوق دبي المالي بتاريخ 15 نوفمبر 2022 تحت الرمز "EMPOWER"، وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 13.3 مليار درهم (3.6 مليار دولار) عند الإدراج

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع ("إمباور" أو "الشركة")؛ اليوم عن تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") عند 1.33 درهم للسهم و الذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري ، وذلك عقب انتهاء صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام.

وبعد نجاحها مرتين بزيادة حجم الطرح، تم طرح ما مجموعه 2,000,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، وهذا يعادل 20.0% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال "إمباور". وهو ما يحقق إجمالي عائدات تبلغ حوالي 2.7 مليار درهم (724 مليون دولار أمريكي) لهيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع ("ديوا") وشركة الإمارات باور انفستمنت ذ.م.م ("الإمارات باور")، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة دبي القابضة ("دبي القابضة")؛( معاً المساهمين البائعين) عند التسوية. وعقب الانتهاء من الطرح العام الأولي لشركة "إمباور"، فإن هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع ("ديوا") وشركة الإمارات باور انفستمنت ذ.م.م ("الإمارات باور")، سيحتفظان بنسبة 56.0% و24.0% من رأس مال الشركة الحالي، على التوالي.

وعند الإدراج، ستصبح "إمباور" أكبر مزود مدرج لخدمات تبريد المناطق في سوق للأوراق المالية على مستوى العالم.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد عن 124.6 مليار درهم إماراتي بسعر العرض النهائي، مما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 47 مرة لجميع الشرائح مجتمعةً بسعر العرض النهائي. وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً كبيراً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 105.0 مليار درهم إماراتي، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 46 مرة بسعر العرض النهائي. كما شهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين ليتجاوز الطلب على الاكتتاب 19.6 مليار درهم إماراتي، مما يشير إلى زيادة تجاوزت 49 مرة. ويؤكد الإقبال القوي على الطرح العام مدى جاذبية العرض الاستثماري لشركة "إمباور"، كما يعكس الثقة الكبيرة بآفاق النمو طويلة الأمد والبنية التحتية القوية لإمارة دبي.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور": " يُظهر النجاح الكبير لبرنامج الخصخصة حتى الآن مضي الإمارة بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مضاعفة قيمة أسواقها المالية إلى 3 تريليون درهم. ويعتبر سعي الشركات لزيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام جزءاً حيوياً من المنظومة المالية ككل. ويؤكد هذا الإقبال الهائل من المستثمرين على الاكتتاب في أسهم ’إمباور‘، مكانة دبي كمركز مالي دولي مزدهر والعمق الحقيقي والطلب المتزايد في أسواقها المالية. ويعكس نجاح الاكتتاب أيضاً الإيمان الراسخ بمتانة الأسس الاستثمارية للشركة وعرض القيمة المجزي الذي تقدمه".

من جانبه، قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي"إمباور": "هذه بالفعل لحظةٌ تاريخية لشركة ’إمباور‘، ومحطة مهمة في مسار دبي نحو تحقيق طموحاتها بأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً رائداً. ويعكس نجاح الاكتتاب ثقة المستثمرين بالدور الذي تلعبه الشركة في دعم النمو الاقتصادي السريع للمدينة. ويشمل ذلك التوجهات الكبرى مثل توسع أعمال البنية التحتية، وتنامي عدد السكان، والمناخ الحار، والتي تتسارع معها الحاجة إلى خدمات تبريد أكثر كفاءة واستدامة. وتركز ’إمباور‘ في صميم استراتيجيتها على دعم تحول نظام الطاقة في دبي من خلال توفير حلول التبريد المستدامة وتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والمياه. ونتطلع إلى مواصلة دورنا في تنفيذ هذه الاستراتيجية كشركة مدرجة".

واكتتب كل من "صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي" (من خلال بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC)، ودبي القابضة، و"شمال القابضة"، وصندوق أبوظبي للتقاعد (يُشار إليهم معاً باسم "المستثمرون الأساسيون")، معاً على 12.6% من الحجم النهائي لأسهم الطرح. ومع مراعاة بعض الاستثناءات العرفية، ستخضع الأسهم المملوكة للمستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً اعتباراً من تاريخ الإدراج. علاوةً على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك دولة الإمارات، وخارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة "إس" (RegS) ("طرح المستثمرين المؤهلين"، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، تم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، بالإضافة إلى حجز 5% أخرى من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "إمباور" في سوق دبي المالي بتاريخ 15 نوفمبر 2022 تحت الرمز "EMPOWER" ورقم التعريف الدولي AEE01134E227. وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 13,3 مليار درهم (حوالي 3,6 مليار دولار).

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا في شريحة المكتتبين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 14 نوفمبر 2022 كحدّ أقصى.

تم تعيين "سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع" و"ميريل لينش الدولية" كمنسقين عالميين مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين")، فيما تم تعيين "المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة" (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ م م) كمديرين مشتركين لسجل الاكتتاب (مع المنسقين العالميين المشتركين "مديرين مشتركين لسجل الاكتتاب"). وتم تعيين "موليس وشركاؤه" (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل لـ"إمباور".

تم تعيين "بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع" كبنك رئيسي مستلم، وتم تعيين "مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"مصرف عجمان"، و"بنك دبي التجاري"، و"مصرف دبي الإسلامي"، و"مصرف الإمارات الإسلامي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"بنك المشرق"، و"بنك المارية المحلي"، و"مصرف الشارقة الإسلامي" كبنوك مستلمة أيضاً.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "إمباور"

تأسست "إمباور" في 23 نوفمبر 2003 كمؤسسة عامة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2003 الصادر عن حاكم دبي، وبدأت المؤسسة مزاولة أعمالها التجارية في 15 فبراير 2004. وفي 14 أكتوبر 2022، وبموجب قانون دبي رقم (22) لسنة 2022 (الذي ألغى القانون رقم 10 والقانون رقم 3) وأي تشريع آخر إلى الحد الذي يتعارض مع قوانين القانون رقم (22) لعام 2022 ("القانون رقم (22)") تأسست الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة خلفاً لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي. وتعد "إمباور" صاحبة الحصة الأكبر في سوق خدمات تبريد المناطق بدبي من حيث القدرة المُوَصلة؛ وتركز أنشطتها الرئيسية على توفير خدمات تبريد المناطق بالإضافة إلى إدارة وتشغيل وصيانة محطات التبريد المركزي وشبكات التوزيع المرتبطة بها، بالإضافة إلى إنتاج وبيع التجهيزات والأنابيب العازلة. وتتمثل رؤية "إمباور" في أن تكون المزود الرائد على مستوى العالم لخدمات تبريد المناطق، وذلك من خلال استخدام موارد الطاقة بطريقة مستدامة لتقديم خدمات تبريد موثوقة وفعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة بما يضمن رضا العملاء وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

الاستفسارات الإعلامية

سامر خضير، رئيس إدارة التسويق والمبيعات

media.enquiry@empower.ae

إف تي آي للاستشارات (مستشار الاتصالات المالية)

أجيت هنري، مدير أول - رئيس الخدمات المالية وأسواق رأس المال

Ajith.henry@fticonsulting.com

استفسارات المستثمرين

إمباور

Investor.Relations@empower.ae

المستشار المالي المستقل

موليس وشركاؤه المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة فرع مركز دبي المالي العالمي

المنسقون العالميون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب المشتركون

سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع

ميريل لينش الدولية

مدير سجل الاكتتاب المشترك

المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ م م)

البنك الرئيسي المستلم

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

رقم مركز اتصال الاكتتاب المخصص 800 IPOS (800 4767)

البنوك المستلمة

مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف عجمان

بنك دبي التجاري

مصرف دبي الإسلامي

مصرف الإمارات الإسلامي

بنك أبوظبي الأول

بنك المشرق

بنك المارية المحلي

مصرف الشارقة الإسلامي