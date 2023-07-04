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أعلن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الثلاثاء، تدشين المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في حي ورسان، بتكلفة 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار).

وتخطط الإمارات - التي تستضيف قمة المناخ المقبلة COP28 هذا العام- إلى توليد معظم طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية بحلول عام 2050، وتعمل على خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام نفسه، بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وتستهدف الإمارات ضخ استثمارات بقيمة تتراوح بين 150 مليار درهم و200 مليار درهم أو (من 40 مليار دولار إلى 54 مليار دولار) عبر السبع سنوات القادمة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة ومضاعفة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال نفس الفترة.

وكتب ولي عهد دبي، عبر حسابه على تويتر:"دشنا المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً بتكلفة 4 مليارات درهم".

وستوفر المرحلة الأولى 220 ميغاواط/ساعة من الطاقة المتجددة تكفي لـ 135 ألف وحدة سكنية بعد معالجة 2 مليون طن من النفايات سنويا من دون تأثيرات بيئية، حسب ما كتبه ولي عهد دبي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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