عينت شركة النفط الروسية الحكومية روسنفت وزير الطاقة والصناعة السابق القطري محمد بن صالح السادة رئيسا لمجلس إدارتها.

ووفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، وافق مساهمو الشركة الروسية على التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الذي ضم 11 عضو منهم فيصل السويدي وحمد راشد المهندي ممثلين عن جهاز قطر للاستثمار الذي يمتلك نحو 20% من رأس مال الشركة الروسية.

والسادة هو ثاني قطري يتولى هذا المنصب بعد الخبير القطري طيب بلمهدي الذي شغله العام الماضي في وقت عانت فيه الشركة من ضغوط أوروبية وأمريكية بسبب الحرب مع أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو.

ويمتلك السادة 40 عام من الخبرة في قطاع الطاقة ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس أمناء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وتولى عدة مناصب منها وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة في قطر في 2007 ولمدة أربعة سنوات، ووزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة قطر للطاقة الحكومية في 2011 لمدة سبع سنوات، كما ترأس مجالس إدارة عدد من الشركات التابعة للشركة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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