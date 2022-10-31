شدد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الاثنين على حرص بلاده ودول أوبك بلس على الاستجابة إلى أي مطلب من أسواق النفط.

"نحن الإمارات ودول أوبك بلس نحرص على إمداد العالم بمتطلباتها ولكن في نفس الوقت لسنا المنتجين الوحيدين في العالم... لدينا آلية لنجتمع (دول أوبك بلس) إذا ما دعت الحاجة لذلك، هذه المنظمة الفنية ستظل منظمة فنية موثوق بها وهي تعمل أفضل ما بوسعها لتوازن العرض والطلب،" بحسب ما أجاب المزروعي على سؤال عن استعداد أوبك وأوبك بلس للتحرك إذا ما دعت الحاجة لذلك في حال ارتفع الطلب بشكل مفاجئ.

جاءت إجابة المزروعي خلال جلسة نقاش جمعته بوزراء طاقة آخرين في مؤتمر الطاقة أديبك في أبوظبي.

(إعداد:فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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