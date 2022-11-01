ارتفعت أرباح أرامكو خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 39.5% على أساس سنوي لـ 159.1 مليار ريال (42.4 مليار دولار) من 114.1 مليار ريال (30.4 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيان من الشركة الثلاثاء.

وقالت الشركة إن الزيادة في صافي الربح جاءت مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة.

وانخفضت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع السابق من نفس العام، بنسبة 12.4% بضغط من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط في هذه الفترة. وقد حققت الشركة 181.6 مليار ريال (48.4 مليار دولار) أرباح خلال الربع الثاني من 2022.

أما على مستوى الـ 9 أشهر، ارتفع صافي ربح أرامكو بنحو 68% ليسجل 488.8 مليار ريال (130.34 مليار دولار) بسبب الارتفاع القوي لأسعار النفط الخام وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير، على أساس سنوي.

وبالنسبة للإيرادات فقد زادت بـ 51.4% في الربع الـ 3 من العام على أساس سنوي لـ543.7 مليار ريال وانخفضت بـ 3.3% مقارنة بالربع الثاني. ودفعت الزيادة الكبيرة في أسعار النفط إيرادات الشركة خلال فترة الـ 9 أشهر للارتفاع بنحو 66.69% لتسجل بنهاية سبتمبر 1.572 تريليون ريال.

كانت أسعار النفط قفزت بنهاية فبراير الماضي مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية وتخطى خام برنت 100 دولار للبرميل، قبل أن تنخفض لتتداول في مستوى 90 دولار للبرميل في الشهور القليلة الماضية.

وعن الطلب على النفط في الفترة المقبلة، التي تشهد تقلبات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وسياسة الإغلاق الصارمة التي تتبعها الصين في حال وجود إصابات بكوفيد-19، قال رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر إنه "ومع تأثر أسعار النفط الخام العالمية خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن الطلب على النفط سيستمر في النمو لما تبقّى من العقد الجاري نظرًا لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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