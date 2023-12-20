وافق البرلمان المصري، الأربعاء، على مشروع قانون يتيح لوزير البترول التعاقد للتنقيب في منطقة غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية، ما سيسهل للوزارة تمديد اتفاقية شركة روسية تعمل في المنطقة.

وتسعى مصر إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة ولتجارة الغاز في البحر المتوسط. وأعلنت فبراير الماضي عن خطة مع شركائها العالميين لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي حتى العام 2025 في إطار سعيها لزيادة إنتاجها من النفط والغاز.

وأكد وزير البترول المصري طارق الملا في تصريحات خلال الشهر الجاري على أهمية تنمية الموارد النفطية للبلاد لتلبية الاحتياجات المحلية وتمويل التنمية الاقتصادية.

ووفق ما نقلته صحيفة الأهرام الحكومية عن الوكالة الرسمية، الأربعاء، وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بـ "الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية".

ولن يكون هذا أول عمل للشركة الروسية في المنطقة، فحسب موقع الشركة فإنها تعمل في هذه المنطقة منذ 2002، كما تعمل في مشروع مليحة بالصحراء الغربية.

وفقا لما نقلته جريدة البورصة المحلية، تسعى وزارة البترول لتمديد عقد تطوير امتياز غرب عش الملاحة مع الشركة الروسية بعد أن انتهى عقدها الذي لا ينص على بند للتجديد.

وحسب ما نقلته الصحيفة، فإن الشركة ترغب في تمديد تواجدها في الامتياز من خلال اتفاقية جديدة لـ 5 سنوات قابلة للتجديد، وأنها تسعى لاستثمار 73 مليون دولار لتنمية احتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج من الحقل.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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