يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، غدا الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في وضع حجر الأساس لوحدة الطاقة الرابعة بمحطة الضبعة للطاقة النووية التي تُشيَّد في مصر، وفق ما نشرته الرئاسة الروسية (الكرملين).

وتهدف محطة الضبعة، الواقعة على طول الساحل الشمالي الغربي لمصر، إلى توليد الكهرباء من أربع وحدات بطاقة 1200 ميغاوات للوحدة، وتم منح إذن إنشاء الوحدة الأولى في يونيو 2022، والثانية في أكتوبر 2022، والثالثة في مارس 2023، والرابعة في أغسطس 2023.

وتنفذ مؤسسة روساتوم للطاقة النووية الروسية الحكومية وشركات تابعة لها مشروع الضبعة.

وكانت مصر وقعت في عام 2017 مع روسيا اتفاق نهائي لبدء العمل في مشروع محطة الضبعة، فيما تسعى الدولة الشمال إفريقية إلى تنويع مزيج الطاقة لديها، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ومفاعلات محطة الضبعة هي من نوع مفاعلات الماء المضغوط -التي تنتج البخار داخل مولدات بخار منفصلة لتشغيل التوربينات لتوليد الطاقة- وتعتبر هذه المفاعلات الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم، وفق هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية -المالكة والمشغلة لمشروع الضبعة- والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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