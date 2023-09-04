تركز الاتفاقية على مشروع الوقود الحيوي الذي يجري تطويره حالياً في البرازيل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مبادلة كابيتال؛ شركة إدارة الأصول العالمية التي تدير محفظة استثمارات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 20 مليار دولار أمريكي، وشركة "بتروبراس"؛ شركة الطاقة البرازيلية المتكاملة، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف استكشاف مجالات التعاون، والفرص المتاحة لشركة "بتروبراس" للاستثمار في مشروع الوقود الحيوي الذي تطوره حالياً شركة مبادلة كابيتال في ولاية باهيا البرازيلية.

وتعتمد مذكرة التفاهم على اتفاقية موقعة في شهر إبريل من عام 2023 بين شركة "آسيلين" وولاية باهيا البرازيلية، لتطوير مشروع مصفاة حيوية لإنتاج الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام من محصول "ماكايوبا" البرازيلي المحلي.

وبهذه المناسبة قال أوسكار فالغرين، الرئيس التنفيذي للاستثمار ورئيس شؤون الاستثمار في البرازيل في مبادلة كابيتال: "يعد إنتاج الطاقة المتجددة من المحاصيل الزراعية البرازيلية مشروعاً مبتكراً وحيوياً، مع إمكانية تحقيق نتائج إيجابية بشأن مسيرة تحول الطاقة في البرازيل ومشهد الطاقة العالمي للأجيال القادمة. وتؤكد هذه الاتفاقية الالتزام المشترك لمبادلة كابيتال وشركة بتروبراس بالتحول في مجال الطاقة، ونحن متحمسون للعمل إلى جانب بتروبراس لابتكار منتج جديد محايد للكربون، من شأنه تسريع عملية التحول نحو مستقبل مستدام".

من جانبه قال جان بول تيرا براتس، الرئيس التنفيذي لشركة بتروبراس: "تنسجم مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية لإعداد بتروبراس لمستقبل أكثر استدامة، والمساهمة في نجاح خططنا بشأن التحول في مجال الطاقة. ونحن متحمسون لاستكشاف فرص الاستثمار في هذا المشروع، والذي نعتقد أنه سيزيد من تنويع محفظة بتروبراس، ويدعم هدفنا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050".

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نبذة عن "مبادلة كابيتال"

مبادلة كابيتال شركة متخصصة في إدارة الأصول مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار؛ وهي شركة استثمار سيادي عالمية يوجد مقرها الرئيسي في أبوظبي. تتولى مبادلة كابيتال إدارة استثمارات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 20 مليار دولار عبر مشاريعها الخاصة إلى جانب استثمارات تديرها نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى، بما في ذلك أربعة صناديق للاستثمارات الخاصة، وأربعة صناديق للاستثمارات الناشئة، وصندوقين في البرازيل يركزان على استثمارات الظروف الخاصة، إلى جانب الاستثمار المستمر والمتنوع في الفرص المتاحة في الأسواق الخاصة، وسلسلة من الاستثمارات المشترك والاستثمارات ذات الأغراض الخاصة وصناديق متابعة الاستثمار. تعمل مبادلة كابيتال من خلال مكاتب في كل من نيو يورك وسان فرانسيسكو ولندن وريو دي جانيرو وأبوظبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.mubadalacapital.ae

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