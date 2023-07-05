أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار أنها استثمرت إلى جانب صناديق تديرها شركة الاستثمار العالمية الرائدة "كيه كيه آر"، في الاستحواذ على شركة "كوول إت سستمز"، الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 2 مايو 2023.

"كوول إت" شركة متخصصة في حلول التبريد السائل لأنظمة الحوسبة، ويوجد مقرها الرئيسي في كالجاري بكندا ويمتد نشاطها عبر أمريكا الشمالية والصين وتايوان. وتمتلك الشركة تقنية محمية ببراءة اختراع في مجال التبريد السائل وهي مصممة خصيصاً لتقليل تكاليف التشغيل وانبعاثات الكربون لمراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، وتحسين كفاءة الأجهزة وإطالة عمرها التشغيلي، مع الارتقاء بمستوى كثافة الخادم فوق المعدل الذي تتيحه أنظمة تكييف الهواء التقليدية.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله شديد، رئيس فريق الاستثمار المؤثر في مبادلة: "سوف تلعب أنظمة التبريد السائل دوراً حيوياً في خفض الانبعاثات الكربونية لمنظومة الاقتصاد الرقمي، خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن استهلاك مراكز البيانات من الطاقة سيصل إلى 8% من إجمالي حجم الطاقة العالمية بحلول عام 2030. ونحن سعداء بالاستثمار إلى جانب "كيه كيه آر" لمساعدة "كوول إت" على ترويج تقنياتها الأفضل عالمياً في مجال التبريد السائل ونشرها على نطاق أكبر، وتحسين الخدمة المقدمة لقاعدة عملائها في مختلف أنحاء العالم، والمساهمة في ذات الوقت في إحداث أثر إيجابي على المناخ."

يشار إلى أن فريق الاستثمار المؤثر في مبادلة يستثمر في المجالات التي توفر حلولاً للتحديات البيئية والمجتمعية الملحة وتحقق عوائد مالية في ذات الوقت. وتنسجم استراتيجية عمل الفريق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وقد استثمرت "كيه كيه آر" في شركة "كوول إت" انطلاقاً من استراتيجية التأثير العالمي، والتي تركز على اكتشاف واستثمار الفرص التي تجمع بين تحقيق فوائد مالية وإحداث أثر إيجابي في المجتمعات.

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نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1015 مليار درهم إماراتي )276 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة مبادلة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.mubadala.com.