وقعت قطر للطاقة وشركة الطاقة الإيطالية إيني على اتفاقية تصل مدتها إلى 27 عام لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا من حقل الشمال الشرقي، بحسب ما أعلنته الشركة القطرية يوم الاثنين على حسابها عبر إكس (تويتر سابقا).

وبموجب الاتفاقية، ستحصل إيطاليا على ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وفقا لما أعلنته قطر للطاقة.

وسبق أن وقعت قطر للطاقة عقود توريد مماثلة في وقت تتسابق فيه الدول على تأمين احتياجاتها من الغاز بعد أن قررت أوروبا استبدال الغاز الروسي بإمدادات أخرى.

وتعمل قطر على تطوير طاقة تسييل الغاز الطبيعي إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن سنوي حاليا من خلال تطوير حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي مع شركات طاقة عالمية.

وتبلغ حصة إيني في توسعة حقل الشمال الشرقي 3.125%، وفقا لرويترز.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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