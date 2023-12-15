وقعت شركة قطر للطاقة الحكومية عقدين للمشاركة بالإنتاج في المنطقتين البحريتين 64 و65 الواقعتين قبالة سواحل جمهورية سورينام بأمريكا الجنوبية.

وتتوسع قطر للطاقة في الاستثمارات في مناطق استكشاف خارج الدولة، بينما تعمل على مشروع لتوسعة حقل غاز الشمال، أحد أهم المشاريع في صناعة الغاز الطبيعي المسال بالدولة الخليجية قيمته 28.75 مليار دولار، وسيرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالبلد من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا.

ووفقا لبيان الشركة الجمعة، تمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 30% من حقوق استكشاف المنطقة 64، فيما تمتلك توتال إنرجيز (المشغّل) 40% وشركة بتروناس 30%.

كما تمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 40% من حقوق استكشاف المنطقة 65، وتمتلك شركة شل (المشغّل) 60%.

وفازت قطر للطاقة بحقوق الاستكشاف في المنطقتين في جولة عطاءات تمت في يونيو 2023، حسب البيان.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في البيان، إن الاتفاقين "سيعززان رقعة تواجدنا في الأحواض الواعدة في سورينام".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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