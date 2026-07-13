وقعت شركة "محمد هادي الرشيد وشركاه" السعودية، العاملة بعدة قطاعات أبرزها خدمات لقطاع الطاقة والمدرجة بالسوق الموازية "نمو"، اتفاقية استحواذ على 50% من أسهم شركة "طيف للشحن" السعودية، والعاملة بتقديم الخدمات اللوجستية الداعمة لقطاع الطاقة، وفق بيان من شركة محمد هادي الرشيد للبورصة الأحد.

الخلفيات

(وفق مواقع الشركات وبياناتها)

تأسست "محمد هادي الرشيد" عام 2009، وتعمل بعدة قطاعات أكثرها مثيرا للاهتمام: خدمات صيانة المعدات العسكرية بالإضافة للمقاولات.

تم إدراجها ببورصة السعودية عام 2024. تسعى الشركة حاليا للانتقال للسوق الرئيسي، وتقوم بتصدير المواد التي تستخدم في آبار البترول + الجرانيت والرخام لعدة أسواق منها: الإمارات، عُمان، قطر، العراق، الأردن، ولبنان + كوريا وتايوان.

أما "طيف للشحن" فتأسست عام 2018. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وتعمل أيضا في مجال الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز الطبيعي. ويشمل نشاطها نقل وخلط رمل السيليكا والمواد الكيماوية المستخدمة في استخراج النفط والغاز.

التفاصيل

(بحسب البيان)

- قيمة الصفقة: 92.5 مليون ريال سعودي (24.7 مليون دولار).

- ستمول من خلال تمويلات ذاتية وبنكية.

- ليست نهائية حتى الآن، تنتظر موافقات الجهات المعنية.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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