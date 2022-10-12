وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" المصرية التي تمتلك الحكومة المصرية حصة أغلبية فيها، على دراسة عملية استحواذ على شركة مصرية مملوكة بالكامل لجهات حكومية، حسب بيان لبورصة مصر يوم الأربعاء.

وقالت سيدي كرير للبتروكيماويات، إن مجلس الإدارة وافق على التعاقد مع شركة الاستشارات "إن آي كابيتال" لدراسة الاستحواذ على شركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، من خلال تبادل الأسهم.

وشركة سيدي كرير، هي شركة مصرية تأسست في 1997 تعمل في قطاع البتروكيماويات ومدرجة بالبورصة المصرية، وتمتلك جهات حكومية نحو 72.2% من أسهمها، وفقا لبيانات الشركة.

أما شركة المصرية لإنتاج لإيثيلين ومشتقاته (ايثيدكو) تمتلكها عدة جهات حكومية، وتأسست في 2011.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا