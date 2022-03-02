قالت شركة توتال اينرجيز (TotalEnergies ) للطاقة، في بيان يوم الثلاثاء، إنها لن تضخ استثمارات في مشروعات جديدة في روسيا بعد الآن على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها لم توضح موقف الاستثمارات الحالية القائمة في البلد.

وتعمل الشركة في روسيا منذ أكثر 25 عام حيث بدأت نشاطها هناك في 1991، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وأضافت الشركة أنها تدعم العقوبات التي فرضتها أوروبا على روسيا، وستطبقها بغض النظر عن الواقب على أنشطتها في البلد، والتي تخضع للتقييم حاليا.

وأدانت توتال ما وصفته بـ"العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا"، وقالت إن له تداعيات مأساوية على السكان ويهدد أوروبا، مضيفة أنها ستمد السلطات الأوكرانية بالوقود وستوفر المساعدة للاجئين الأوكرانيين في أوروبا.

استثمارات توتال في روسيا

تمتلك توتال، ومقرها في فرنسا، حصة تقارب الـ 20% في شركة نوفاتيك الروسية، وهي أكبر شركة للغاز المسال في روسيا.

كما استثمرت توتال 27 مليار دولار في مجمع للغاز الطبيعي في شبه جزيرة يامال بروسيا تسيطر عليه شركة نوفاتيك، وبدأ المشروع تصدير الغاز للدول الأوروبية والآسيوية في عام 2017.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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