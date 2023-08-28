حصلت الشركة الوطنية للتبريد المركزي الإماراتية (تبريد) على منحة امتياز لتنفيذ مشروع تبريد في الهند، وفق إفصاح للشركة الاثنين على سوق دبي المالي.

والشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) تأسست عام 1998، وتعمل في صناعة تبريد المناطق، وهي مدرجة في سوق دبي المالي. تمتلك الشركة وتشغل 83 محطة تبريد في الإمارات ودول الخليج الأخرى.

ولم تذكر الشركة التكلفة الإجمالية للمشروع، لكنها قالت إن التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى منه تبلغ 36.2 مليون درهم (نحو 9.86 مليون دولار) ستخصص لإنشاء مرافق تبريد المناطق بقدرة 2500 طن تبريد مع توسعة مستقبلية تتم على مراحل لتصل إلى 125 ألف طن تبريد.

وسيتم تمويل المرحلة الأولى بنسبة 75% عن طريق التمويل الداخلي و25% كتمويل أسهم تدفع بما يتماشى مع مراحل البناء، وفق البيان.

"ستكون هناك حاجة إلى استثمارات إضافية لتمويل إنشاء بنية تحتية إضافية للتبريد بما يتماشى مع متطلبات المشروع" حسب البيان.

وتتوقع الشركة أن يدعم هذا المشروع خطط نمو تبريد في الهند فيما سيتم ابرام الصفقة في نهاية سبتمبر 2023 على أن يبدأ تنفيذ الصفقة في الربع الرابع من العام الحالي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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