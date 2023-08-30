لاستقطاب تقنياتها السباقة إلى المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة "إنرجي كابيتال جروب" عن استثمارها في "بيور ليثيوم" (Pure Lithium)، الشركة الرائدة التي تتخذ من بوسطن مقراً لها والتي اخترعت بطارية الجيل التالي فائقة التخزين والمصنوعة من معادن الليثيوم (Li-M)، ونجحت في الوقت ذاته بإعادة ابتكار سلسلة توريد الليثيوم.

اعتبرت بطاريات الليثيوم المعدنية (Li-M) الحل الأمثل لتخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تحل قريباً مكان بطاريات الليثيوم أيون (Li-ion) الحالية. وتعتبر "بيور ليثيوم" شركة البطاريات الوحيدة في العالم التي تتحكم بكامل نضم سلاسل التوريد الخاصة بها؛ وقد تأسست على يد دونالد ر. سادواي، البروفيسور في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ وخبيرة الليثيوم المعروفة إميلي بودوين.

وتعمل تقنية (Brine to Battery™) التي ابتكرتها شركة "بيور ليثيوم" على تحرير الليثيوم بسرعة من مصادره غير التقليدية، مثل المحاليل الملحية الموجودة في حقول النفط، وإنتاج قطب كهربائي جاهز للبطارية من معدن الليثيوم عبر منهجية مستدامة وبتكلفة قليلة. ويمكن تصنيع البطارية بأكملها، بما في ذلك محتوى الليثيوم، في غضون 3 أيام فقط، مقارنة بأكثر من 500 يوم عند تصنيع بطارية الليثيوم أيون. وتلغي بطارية معدن الليثيوم القابلة لإعادة الشحن والرائدة على مستوى القطاع من "بيور ليثيوم" الحاجة إلى استخدام معادن الجرافيت والنيكل والكوبالت والمنغنيز. وتهدف هذه التقنية الفريدة إلى إزاحة بطاريات الليثيوم أيون الحالية، حيث سيكون وزنها أقل من نصف وزن الأخيرة وستفوقها من حيث كثافة تخزين الطاقة بمعدل 2 - 4 أضعاف. كما أن شركة "بيور ليثيوم" قادرة على تحقيق تكلفة التصنيع بالسعر المستهدف والبالغ أقل من 50 دولاراً لكل كيلوواط ساعي، مقارنة بحوالي 150 دولاراً لكل كيلوواط ساعي لبطارية الليثيوم أيون.

ويكمن هدف "بيور ليثيوم" في المملكة العربية السعودية في توطين وإنشاء سلسلة توريد كاملة، وتوظيف تقنيتها الخاصة (Brine to Battery™) وضمان أمان غير مسبوق للمملكة من ناحية سلسلة التوريد - مما يمكّنها من الاستغناء عن الليثيوم أيون وتبوء مكانة رائدة عالمياً بمجال تسخير طاقة معدن الليثيوم.

ويعد الاستثمار في شركة "بيور ليثيوم" خطوة بالغة الأهمية في مساعي مجموعة "إنرجي كابيتال جروب" للاستثمار في التقنيات المبتكرة وغير المسبوقة القادرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. كما أنه يتيح الفرصة أمام مجموعة "إنرجي كابيتال جروب" لإقامة مشروع مشترك مع "بيور ليثيوم" في المستقبل، ودعم نموها، فضلاً عن المساهمة في تطوير قطاعي الليثيوم والبطاريات عبر المنطقة.

وبهذه المناسبة قال علي التركي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "إنرجي كابيتال جروب": "سيشكل هذا الاستثمار ثورة حقيقية في السوق السعودية بفضل تقنية ’بيور ليثيوم‘ المبتكرة والتي تمثل طفرة كبيرة في عالم الليثيوم والبطاريات. ولا شك أن ’إنرجي كابيتال جروب‘ متحمسة جداً إزاء الفرص الواعدة التي تنتظرها عقب هذا التعاون".

من جانبها قالت إميلي بودوين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيور ليثيوم": "سعداء للغاية باستثمار ’إنرجي كابيتال جروب‘ في شركة ’بيور ليثيوم‘؛ فهي تدرك القيمة والتأثير الذي يمكن أن نحققه في المملكة من خلال تحرير المحاليل الملحية الموجودة في حقول النفط لإنشاء قطب كهربائي جاهز للبطارية، مما يوفر 90٪ من التكاليف الحالية ذات الصلة. كما أننا متحمسون لتطوير البطارية الأكثر أماناً وملاءمة لمناخ المملكة التي سيكون بمقدورها لاحقاً الاستفادة من تقنيتنا على نطاق واسع".

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نبذة عن "إنرجي كابيتال جروب":

تأسست "إنرجي كابيتال جروب" في عام 2008 على يد علي التركي، ومجموعة من الشركاء تضم قادة بارزين في القطاع الصناعي والمالي الذين قاموا بإغلاق معاملات محلية ودولية بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي. في عام 2021، أطلقت "إنرجي كابيتال جروب" أحدث صندوق لها بعد اندماجها مع مجموعة "كيان القابضة" (أكرم الربايعه، شريك)، وشركة "شركاء وتر" (عبد الوهاب البتيري، شريك) كمستشار استراتيجي. يتمتع فريق "إنرجي كابيتال جروب" بسجل حافل في بناء شراكات استراتيجية رئيسية مع عدد من مزودي الخدمة المحليين والعالميين. ومن خلال استثمارات كبيرة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، يدعم "إنرجي كابيتال جروب" مجموعة من شركاء التشغيل ذوي الخبرة في القطاع وشبكة من القادة الناجحين ذوي الخبرة في مجال الطاقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.ecgsaudi.com أو التواصل معنا على info@ecgsaudi.com .

نبذة عن "بيور ليثيوم":

"بيور ليثيوم" هي شركة رائدة مقرها بوسطن ويقودها دونالد ر. سادواي، خبير البطاريات والمعادن الشهير عالمياً والبروفيسور في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة، المخترعة وخبيرة الليثيوم المعروفة إميلي بودوين. وتعمل تقنية الشركة الجديدة (Brine to Battery™ ) على تحرير مصادر الليثيوم غير التقليدية بسرعة لإنشاء قطب كهربائي جاهز للبطارية في يوم واحد. وتكون البطارية الناتجة خالية من الجرافيت والنيكل والكوبالت والمنغنيز. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: https://www.purelithium.io.

أو التواصل مع: أمالي موندت، مدير التطوير المؤسسي. amundt@purelithium.io