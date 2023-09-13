الرياض، المملكة العربية السعودية/قوانغدونغ، الصين: وقعت شركة "أكوا باور"، الشركة السعودية المُدرجة، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، مذكرتي تفاهم استراتيجية مع شركتين صينيتين، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، والطاقات المتجددة، وحلول الطاقة الذكية المتكاملة في الصين والعالم.

بحضور السيد وانغ وي تشونغ، حاكم مقاطعة قوانغدونغ، وعددٍ من قادة بلديات المقاطعة، تم توقيع مذكرتي التفاهم بين شركة "أكوا باور"، وشركتي "تشاينا ساوثرن باور جريد إنترنشيونال"، و"مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب المحدودة"، وذلك خلال مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين (قوانغدونغ) والمملكة العربية السعودية الذي انطلق اليوم الإثنين في الرياض.

تعليقاً على الاتفاقيات الجديدة، قال الأستاذ محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور": "يسعدني مناقشة سبل التعاون لتعزيز التعاون الاقتصادي المتنامي بين المملكة العربية السعودية والصين، حيث تأتي أكوا باور في طليعة في هذا التعاون. ستسهم مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما اليوم في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، والطاقات المتجددة، وحلول الطاقة الذكية المتكاملة في مواصلة العمل مع شركائنا الصينيين لبناء مستقبلٍ أكثر استدامة".

وأضاف أبونيان:"تلتزم أكوا باور بالمساهمة في دعم مسيرة تحول الطاقة وفق رؤية السعودية 2030؛ نؤمن بأهمية الشراكة مع الصين التي تسهم بشكل كبير في تطوير الطاقة المتجددة في المملكة. كما سنواصل العمل مع شركائنا الصينيين لإحداث علامة فارقة في صناعتنا، ونتطلع إلى ترسيخ شراكتنا التاريخية المثمرة على المدى الطويل".

وتواصل شركة "أكوا باور" التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي الوثيق بين المملكة العربية السعودية والصين، من خلال تاريخ قائم على الشراكات المثمرة، مثل تركيب أكبر توربين رياح في آسيا الوسطى مع شركة هندسة الطاقة الصينية (CEEC)، ومنح عقد لتطوير مشروع محطة رابغ 4 لتحلية المياه لتحالف شركات "باور تشاينا"، و"سيبيكو 3"، و"وتيكو"، وتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الابتكار في حلول تخزين الطاقة المتجددة محلياً مع شركة "هواوي ديجيتال باور"، وتوقيع مجموعة من مذكّرات التفاهم مع تسع جهات صينية بارزة، إحداها مع شركة "تشاينا ساوثرن باور جريد إنترنشيونال"، خلال القمّة الصينية العربية الأولى.

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حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 75 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 297.75 مليار ريال سعودي (79.4 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 50.4 جيجاوات من الكهرباء و7.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.acwapower.com

للمعلومات الإعلامية:

يحيى حميد الدين، مدير عام تنفيذي – الاتصال المؤسسي - YHamidaddin@acwapower.com

محمد الحسن، مدير الإعلام المحلي والإقليمي – الاتصال المؤسسي - Moalhasan@acwapower.com