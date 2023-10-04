

وتعزّز جهود التحوّل في مجال التنقل المستدام

الشركة تستهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تشغيل أسطولها بنسبة 15% باستخدام الوقود الحيوي B20 مقارنة بالانبعاثات الناتجة عن استخدام وقود الديزل التقليدي، تأكيداً لالتزام أدنوك للتوزيع بخفض الكثافة الكربونية لعمليّاتها بنسبة 25% بحلول عام 2030

جهود أدنوك للتوزيع للحدّ من الانبعاثات الكربونية تعكس توجهها الاستراتيجي وتؤكد التزامها المالي المرتبط بإنجاز أهداف الاستدامة عبر اعتماد معدّل خفض كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية للحصول على التمويل المستدام

المبادرة تعتبر خطوة هامة ضمن الجهود الهادفة للحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل تماشياً مع أهداف المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: ADNOCDIST)، عن بدء الاعتماد على الوقود الحيوي B20 في تشغيل أسطول الشركة من الشاحنات الثقيلة لنقل الوقود في الإمارات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تشغيل الأسطول بمعدّل 15%.

ويلعب أسطول الشركة دوراً رئيسياً في توفير منتجات الوقود والغاز المُسال للعملاء التجاريين والشركات، وتمثّل المبادرة خطوة جديدة ضمن مسيرة أدنوك للتوزيع لتنفيذ التزامها بتقليص البصمة الكربونية الناتجة عن عمليّاتها، تماشياً مع جهود مجموعة أدنوك لتسريع خططها لخفض الكثافة الكربونية.

بهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "نعلن اليوم عن هذه الخطوة ضمن الجهود التي نبذلها للوفاء بالتزامنا بخفض الكثافة الكربونية لعمليّاتنا بنسبة 25% بحلول عام 2030، وذلك عبر استخدام الوقود الحيوي لتشغيل أسطول مركباتنا. ومن خلال اعتماد الوقود الحيوي B20 في عملياتها، تسعى أدنوك للتوزيع إلى اتخاذ خطوات جادّة والمساهمة في تطوير حلول فعّالة لتأمين مستقبل أكثر استدامة. كما تجسّد هذه المبادرة التزامنا بدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050."

جديرٌ بالذكر أنّ عمليّة مزج الوقود الحيوي، الذي يجري انتاجه من بقايا زيت الطهي، تُنجز في أحدث مصانع الشركة في مدينة زايد بإمارة أبوظبي. وتهدف أدنوك للتوزيع من خلال هذه المبادرة إلى الحدّ من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع التنقل، والتأكيد على تنفيذ التزامها عبر اتخاذ خطوات عملية لتعزيز استدامة القطاع.

وأعلنت أدنوك للتوزيع في يناير 2023 عن نجاحها في تحويل تمويل قائم بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) إلى تمويل مرتبط بأهداف محددة للاستدامة. وقد التزمت أدنوك للتوزيع بنظام الجزاءات والحوافز المرتبط بمؤشرات الاستدامة. ويشمل ذلك معدّل خفض كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، الذي يعكس التوجه الاستراتيجي للشركة ويعتبر ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة للحصول على التمويل المستدام.

وفي هذا الإطار، تعمل أدنوك للتوزيع على تطوير حلول مبتكرة لخدمة قطاع التنقل، بما في ذلك مواصلة جهود توفير نقاط شحن المركبات الكهربائية عبر شبكة محطّات الخدمة التابعة للشركة، والمتوفّرة حالياً من خلال 38 محطة خدمة أدنوك في جميع أنحاء الدولة. كما أعلنت أدنوك للتوزيع في وقت سابق عن إطلاق "E2GO"بالشراكة مع شركة "طاقة"، بهدف إنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة.

وتوفر أدنوك للتوزيع أيضاً عبر شبكة محطاتها في الإمارات خيارات بديلة للوقود تشمل الغاز الطبيعي المضغوط. إضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة في العام 2022 سلسلة زيوت "فويجر" الخضراء، وهي زيوت تشحيم بديلة مخصّصة لمحركات البنزين والديزل ومصنّعة باستخدام زيوت أساسية نباتية المصدر بنسبة 100%، وذلك تماشياً مع توجّه الشركة لتعزيز تنوُّع منتجاتها وتقديم المزيد من الخيارات المستدامة والصديقة للبيئة استجابةً لاحتياجات العملاء المتغيّرة.

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حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتيسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 32 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 50 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 570 محطة خدمة، 511 محطة خدمة في دولة الإمارات و64 محطة خدمة في السعودية. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 351 متجر واحة أدنوك و33 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 30 يونيو 2023. بالإضافة إلى ذلك، أكملت أدنوك للتوزيع في فبراير 2023 صفقة مع "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس." للاستحواذ على حصة 50% من أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م"، وهو ما يُعد أول حضور رسمي للشركة في السوق المصري. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae.