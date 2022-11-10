وقّعت مجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) المملوكة لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع شركة "آي إتش آي" اليابانية للصناعات الثقيلة، لإجراء دراسة لإنتاج الأمونيا الخضراء في الإمارات وتصديره.

وتتضمن مذكرة التفاهم إجراء الطرفين دراسة أولية للجدوى لإنشاء مصنع إنتاج متكامل هو الأول من نوعه في دبي، وفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم الخميس.

وعند البدء بالإنتاج، بموجب مذكرة التفاهم، سيتم تصدير الوقود إلى اليابان كما سيلبي سوقي الإمارات والمنطقة لتزويد السفن بالوقود ولاستخدامات أخرى.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن موعد التوقيع على الاتفاق النهائي أو تاريخ انطلاق المشروع وبدء الإنتاج. كما لم يقدر حجم الاستثمار المتوقع.

أعلنت الإمارات والسعودية وغيرها من دول الشرق الأوسط عن مشاريع الهيدروجين الأخضر للاستفادة من الأمونيا كوقود نظيف يساعد في تقليل انبعاثات الكربون في إطار جهودها لمواجهة تحديات التغير المناخي. ويمكن استخدام الأمونيا في قطاعات النقل وتوليد الطاقة والصناعة.

تأسست اينوك عام 1993 وتمتلك أكثر من 30 شركة تابعة لها، متخصصة في مجالات التكرير ومزج زيوت التشحيم والتخزين والطيران والبيع بالتجزئة، بحسب موقعها الرسمي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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