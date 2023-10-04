أبقت اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها المعروفة بـ "أوبك بلس" بعد اجتماعها افتراضيا الأربعاء، على سياسة إنتاج النفط بدون تغيير، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج حتى ديسمبر 2023.

وحسب رويترز، قفز سعر النفط صوب 100 دولار للبرميل لخام برنت، وهو أعلى مستوى منذ 2022، على الرغم من ضغوط بسبب مخاوف أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول ومن ضعف النمو الاقتصادي.

وأكدت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس، في بيان عقب الاجتماع، من جديد على التزام الدول الأعضاء بالاتفاق الممتد حتى نهاية عام 2024.

وكان تحالف أوبك بلس قرر في وقت سابق من العام الجاري خفض مستوى الإنتاج الكلي المستهدف من النفط الخام لدوله الأعضاء في عام 2024 إلى 40.46 مليون برميل يوميا، وهو أقل بنحو 1.4 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الذي أقره التحالف في أكتوبر الماضي.

وأقرت أوبك بلس خفض السعودية الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا وتمديده حتى نهاية العام، كما أقرت اللجنة تمديد روسيا حفض صادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2023.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السعودية أنها مستمرة في الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وذلك لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وتطبق السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

وسيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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