أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية يوم الاثنين عن عدم تأثر عمليات تصدير منتجات مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله نتيجة انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.

وكشفت الشركة في تغريدة على حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا) عن الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي عند الساعة 11:26 مساء يوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وقالت إنها تمكنت من المحافظة على استمرار عمليات المصفاتين ويجري العمل على استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لجميع الوحدات.

وشركة البترول الوطنية مملوكة للدولة عبر مؤسسة البترول الكويتية، وتمتلك مصافي لتكرير النفط في كل من مينائي عبد الله والأحمدي ومصفاة الزور.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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