

ارتفعت أرباح شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية خلال السنة المالية 2022-2023 المنتهية في 31 مارس الماضي بنسبة 198 %، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" يوم الثلاثاء.

وشركة البترول الوطنية مملوكة للدولة عبر مؤسسة البترول الكويتية وهي مسؤولة عن تكرير النفط في البلاد.

وبلغت أرباح "البترول الوطنية" 1.016 مليار دينار (3.32 مليار دولار) خلال السنة المالية 2022-2023 المنتهية في 31 مارس الماضي مقارنة بـ 341.38 مليون دينار خلال العام المالي 2022-2021.

وتعد هذه الأرباح القياسية للشركة "الأعلى في تاريخها"، وفق البيان.

ونقلت الوكالة عن الرئيسة التنفيذية للشركة وضحة الخطيب قولها بأن ارتفاع أرباح الشركة يرجع إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية، وتطور أداء الشركة التشغيلي وخاصة بعد التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله التابعتين للشركة.

ومشروع الوقود البيئي عمل على تحديث مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي وهما من أهم المصافي في البلاد، مما رفع كفاءة استهلاك الطاقة وجعل منتجاتهم البترولية تتمتع بمواصفات بيئية أفضل مما يساعد في تصديرها لأسواق أوروبية وأمريكية تهتم بهذه المعايير.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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