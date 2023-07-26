أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي انضمام بلاده إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي، حسب ما أوردته وزارة الطاقة الإماراتية يوم الأربعاء، على اكس، تويتر سابقا.

والتحالف العالمي للوقود الحيوي -الذي تقوده الهند ويضم عدة دول - يهدف لتطوير وتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام وقد انضمت الولايات المتحدة والبرازيل، وهما من أكبر أسواق الوقود الحيوي في العالم، إلى التحالف في فبراير الماضي، وفق بلومبرغ.

ونقلت الوكالة عن المزروعي قوله أن الإمارات - وهي من الدول المصدرة للبترول - تستثمر بكثافة في الوقود الحيوي كجزء من جهودها لتنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية.

وتسعى عدد من الدول للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 مع اتخاذ خطوات حاسمة لتقليل الانبعاثات في السنوات السابقة لذلك.

وتخطط الإمارات -التي تستضيف قمة المناخ المقبلة COP28 هذا العام- إلى توليد معظم طاقتها من مصادر طاقة متجددة في الأعوام القادمة، وتعمل على خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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