أبرمت وزارة الطاقة البنية التحتية الإماراتية ووزارتا الطاقة وتطوير الابتكار في أوزبكستان، مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع مرتبطة بمجالات الهيدروجين والطاقة النظيفة، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام.

ولم يذكر البيان تفاصيل المشاريع لكنه أوضح أنها ستتضمن تعاون في الأبحاث واستثمارات.

تستهدف الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيج من مصادر الطاقة المتجددة والنووية، باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم (163.4 مليار دولار)، بحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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