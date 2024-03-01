أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الحكومية بدء تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية، بحسب بيان لمكتب أبو ظبي الإعلامي يوم الجمعة.

ويهدف البرنامج النووي للإمارات إلى تنويع مصادر الطاقة في الدولة وتوفير كهرباء صديقة للبيئة. وتخطط الدولة الخليجية -عضو تكتل أوبك وأوبك بلس- إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول العام 2030 على أن تكون مساهمة الطاقة النظيفة (الطاقة المتجددة والنووية) 32% بحلول العام 2030 و38% بحلول العام 2035.

ووفق البيان، سترفع المحطة الرابعة القدرة الإنتاجية الإجمالية للمشروع إلى 5,600 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، أي توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء.

وتعد محطات براكة للطاقة النووية التي بدأت أعمال إنشاءها عام 2012 في منطقة الظفرة بأبوظبي، إحدى أكبر مشروعات الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم. وتتكون من 4 محطات بها أربع مفاعلات تم تطويرها في كوريا الجنوبية.

ويتوقع بدء التشغيل التجاري للمحطة خلال الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية، وفق البيان.

وتتولى شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية الحكومية مسؤولية تشغيل المحطات وصيانتها.

للمزيد: الإمارات تصدر رخصة تشغيل ثاني وحدات محطة براكة النووية .. فما التفاصيل؟

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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