تخارج ابيكورب يكلّل سبع سنوات من الاستثمار الناجح والمثمر من "أشتيد تكنولوجي"

أسهم استثمار ابيكورب في الشركة بنموها بشكل كبير ودعم قطاع الطاقة في المنطقة العربية

المملكة العربية السعودية- أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تركز على قطاع الطاقة، عن استكمال عملية التخارج وبيع حصتها في شركة "أشتيد تكنولوجي" (Ashtead Technology)، وهي مزود رائد للحلول التقنية المتكاملة في مجال المعدات والخدمات البحرية لقطاع النفط والغاز.

وكانت ابيكورب قد استثمرت في "أشتيد تكنولوجي" في عام 2016 بالشراكة مع شركة الأسهم الخاصة "باكثورن بارتنرز" (Buckthorn Partners) حيث شكل الاستثمار جزءًا رئيسيًا من استراتيجية ابيكورب لتنويع محفظتها الاستثمارية على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة بما يدعم تطور القطاع في المنطقة العربية.

وقد مكّن الاستثمار "أشتيد تكنولوجي" من إضافة المزيد من التقنيات المبتكرة إلى باقة الحلول التي تقدمها من خلال سلسلة من عمليات الاندماج والاستحواذ على شركات تقدم خدمات مساندة، بالإضافة إلى تمكينها من التوسع إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أسهم في نقل المعرفة التقنية عالية التخصص إلى المنطقة واستخلاص قيمة أعلى من أصول الطاقة الواقعة في البحار.

وفي هذا الصدد قال خالد بن علي الرويغ ، الرئيس التنفيذي لابيكورب: "نحن سعداء بنجاح عملية التخارج من استثمارنا في "أشتيد تكنولوجي"، والذي جاء في إطار تركيز ابيكورب على الاستثمار في الشركات التي تمتلك كل مقومات النمو وتستطيع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. كما أن شراكتنا مع "باكثورن بارتنرز" تجسّد فلسفتنا الاستثمارية القائمة على العمل مع شركائنا لننمّي الابتكار من أجل تحول طاقة متوازن ونمو اقتصادي مستدام."

من جانبه قال نيكولاس جي، الشريك المؤسس لشركة "باكثورن بارتنرز": يسرّنا أن نكون شريكاً في الاستراتيجية الاستثمارية لابيكورب والنجاح الذي حققه تخارجنا من "أشتيد تكنولوجي" والذي كان باكورة استثماراتنا المشتركة، ونتطلع إلى استمرار هذه الشراكة بيننا وشركائنا الآخرين مستقبلاً."

هذا وقد كان لاستثمار ابيكورب في "أشتيد تكنولوجي" أثر إيجابي مباشر على المنطقة حيث أسهم في توليد فرص العمل، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتطوير المورّدين المحليين، فضلاً عن دعم تطور قطاع الطاقة في المنطقة من خلال الحلول المبتكرة التي توفرها الشركة والتي تساعد على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة. كما أسهم الاستثمار في تنويع أعمال الشركة لتشمل خدمات الطاقة المتجددة البحرية، ما ساعد على تسريع وتيرة تحول الطاقة وعجلة الابتكار بما يدعم استدامة الاقتصاد الأزرق.

تجدر الإشارة إلى أن الشراكة طويلة الأمد لابيكورب مع "باكثورن بارتنرز" أسفرت عن عدة استثمارات ناجحة تتماشى مع أهدافهما الاستراتيجية، بما في ذلك استثمارهما المشترك في شركة "كورتراكس" (Coretrax)، ويأتي تخارج ابيكورب انسجاماً مع استراتيجيتها المتمثلة في مراجعة محفظتها الاستثمارية بانتظام وبيع حصتها في الأصول التي حققت أهدافها المنشودة.

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نبذة عن ابيكورب:

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. وتسعى ابيكورب من خلال رسالتها إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والبحوث والاستشارات ذات الصلة بالقطاع. وتطبق ابيكورب أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 13% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة. كما تعدّ ابيكورب المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

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