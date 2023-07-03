أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) - وهي إحدى شركات البترول الرئيسية في الدولة – أن حريق اندلع في مصفاة الزور بالوحدة رقم 12 بدون وجود إصابات أو تأثير على الإنتاج والتصدير.

وبحسب بيان الشركة الاثنين على حسابها بتويتر، قام رجال الإطفاء بعمل اللازم وجرى إخماد الحريق كليا وبدأت عمليات التبريد، وأنه لا وجود لإصابات، أو تأثير على خطط الإنتاج والتصدير.

ومصفاة الزور هي إحدى أهم مصافي تكرير النفط في الدولة الخليجية المصدرة للنفط، وتُقدر طاقتها التكريرية القصوى بحوالي 615 ألف برميل يوميا من النفط. وتقع في منطقة الزور على بعد 90 كيلومتر من جنوب العاصمة الكويتية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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