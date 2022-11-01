أعلن تحالف شركة أوراسكوم للإنشاءات المصرية وشركة تويوتا اليابانية وشركة إنجي الفرنسية، عن بدء أعمال مشروع محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في منطقة رأس غارب بالقرب من البحر الأحمر، وذلك قبل أسبوع من انطلاق قمة المناخ Cop27 بشرم الشيخ.

وقالت أوراسكوم كونستراكتشون المصرية في بيان للبورصة الثلاثاء، إن شركتها أوراسكوم للإنشاءات، تمتلك حصة في المشروع وستقوم بتنفيذ أعمال بناء في محطة الرياح.

وسيوفر المشروع الجديد الذي يتم بالتعاون مع وزارة الكهرباء المصرية، عند تشغيله الطاقة لأكثر من 800 ألف منزل في مصر، ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي مليون طن سنويا.

وسيقام المؤتمر بمدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 - 18 نوفمبر المقبل، فيما تواجه معظم الدول ضغوطات تتعلق بالتمويل مع تأكيدات بضرورة ضخ الاستثمارات في مرحلتي التكيف مع التغيرات المناخية وكذلك الاستثمار للتحول من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية.

كان التحالف المؤلف من الشركات الثلاث، طور أول مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح من نوعه في مصر، وانتهى منه في أكتوبر 2019.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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