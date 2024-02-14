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اتفقت شركتا "أدنوك" الإماراتية و"بي بي" البريطانية، يوم الأربعاء، على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر، وفق بيان لأدنوك.

وستمتلك "بي بي" حصة 51% في المشروع فيما ستحوز "أدنوك" 49%، وسيُركز بشكل أولي على تطوير أصول للغاز في مصر.

وستساهم "بي بي" في المشروع المشترك الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر، وستقدم "أدنوك" مساهمة نقدية يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية. ولم يوضح البيان قيمة هذه المساهمة النقدية.

وتشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك كل من:

- امتياز الشروق، وتمتلك "بي بي" حصة 10% فيه، ويضم حقل "ظهر" المُنتج.

- امتياز شمال دمياط، وتمتلك "بي بي" حصة 100% في هذا الامتياز، ويحتوي على حقل آتول المُنتج.

- امتياز شمال البرج، وتمتلك "بي بي" حصة 50% فيه، ويضم حقل "ساتيس"غير المطور.

- امتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز.

ومن المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك خلال النصف الثاني من عام 2024، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

وقال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك" إن المشروع سيساهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم الإمكانات الاقتصادية للدولة التي هي الأكبر في المنطقة من حيث عدد السكان.

وفي ظل أزمة اقتصادية ونقص للتدفقات الدولارية، تشهد مصر انقطاعات في الكهرباء بدأت الصيف الماضي مع توجيه الحكومة -في ظل احتياجها للنقد الأجنبي- الغاز الطبيعي للتصدير بدلا من استخدامه في محطات توليد الكهرباء.

وتسعى مصر في ظل أزمة السيولة تلك إلى جذب الاستثمارات المباشرة لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الطاقة.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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