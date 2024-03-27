أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" المملوكة لحكومة أبوظبي، بدء إنتاج النفط الخام من منطقة "بلبازيم" البحرية، حسب بيان عبر موقعها الأربعاء.

وتقع منطقة "بلبازيم" على بعد 120 كيلومتر شمال غرب مدينة أبوظبي، وتضم 3 حقول بحرية هي: بلبازيم وأم الصلصال وأم الضلوع.

وقالت الشركة، في بيانها إن بدء الإنتاج يؤكد التزامها "بالمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مسؤول".

والإمارات عضو في تحالف أوبك بلس - منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها- الذي قرر مؤخرا تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بهدف دعم جهود التحالف الساعية لاستقرار أسواق النفط وتوازنها.



وكان تحالف أوبك بلس، وافق في نوفمبر الماضي على خفض طوعي لإنتاج النفط بلغ نحو 2.2 مليون برميل يوميا إجمالا خلال الربع الأول من 2024.

وتطبق دول تحالف أوبك بلس سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول التحالف -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

ووفق البيان، تدار منطقة بلبازيم البحرية من خلال شركة الياسات البترولية، وهي مشروع مشترك بين أدنوك ومؤسسة البترول الوطنية الصينية CNPC.

ويتوقع أن ترتفع السعة الإنتاجية لحقل بلبازيم البحري بشكل تدريجي إلى 45 ألف برميل يوميا من النفط الخام الخفيف، و27 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز المصاحب.

وقالت أدنوك إن ذلك سيسهم في تحقيق هدفها بالوصول بالإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027، وتمكين الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

ووفق البيان، تستفيد المنطقة من مرافق سطح الرازبوط، وهو حقل بحري تديره "أدنوك البحرية"، ما يساهم في توفير التكاليف وتقليل الأثر البيئي للعمليات.

وتخصص أدنوك 84.4 مليار درهم بشكل أولي، لتسريع إيجاد حلول لتحقيق خطتها للحياد المناخي بحلول عام 2045، وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول 2030.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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