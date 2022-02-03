أبرمت "أرامكو" مجموعة من الصفقات الاستثمارية خلال الأسابيع الماضية ضمن خطط توسعها المحلي والخارجي.

وكانت هذه أبرز الاتفاقيات الجديدة:

- اشترت أرامكو حصة 7.4% من أسهم شركة البرمجيات النرويجية "كوجنيت" من شركة النفط "أكر بي.بي"، بنحو 113 مليون دولار.

وبموجب هذا الاتفاق، ستؤسس "أرامكو" و"كوجنيت" شركة تركز على الرقمنة في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقدم حلول رقمية للقطاعات المختلفة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتصنيع والشحن، بحسب تقرير نشرته رويترز الأربعاء.

- دشنت أرامكو يوم الثلاثاء صندوق رأس المال الاستثماري (Prosperity7) برأس مال مليار دولار، ويهدف إلى الاستثمار على مستوى عالمي في الابتكارات الجديدة وريادة الأعمال، والاستثمار في شركات ناشئة في العديد من القطاعات بمراحلها المبكرة، ومنها تقنيات (البلوكتشين) والتقنيات المالية والصناعية، والرعايةالصحية، وحلول التعليم، ويقع المقر الرئيسي للصندوق في الظهران السعودية، وله فروع في أمريكا والصين.

- في 20 يناير، وقعت أرامكو 10 اتفاقيات استثمارية وتمويلية مع شركات كورية على هامش منتدى استثماري بين البلدين عقد في الرياض.

تهدف هذه الاتفاقيات لتعزيز أعمال أرامكو في قطاعي التكرير والكيماويات، وتطوير حلول الهيدروجين، بحسب بيان سابق من الشركة.

- في 12 يناير، استحوذت أرامكو على 30% من مصفاة تكرير، ووحدة لبيع الوقود بالجملة في بولندا، وهو ما يمنحها موطئ قدم أقوى في مجالي التكرير والتسويق في أوروبا، بحسب بيان سابق من الشركة.

- في ديسمبر الماضي، وقعت أرامكو 5 اتفاقيات مع شركات فرنسية، أبرزهم اتفاقية مع شركة "جوسين" المتخصصة في حلول النقل النظيفة والذكية، لاستكشاف فرص الأعمال في المركبات التي تعمل بالهيدروجين.

نبذة سريعة عن أرامكو:

هي أكبر شركة لتصدير النفط في العالم، ومدرجة في البورصة السعودية، وتم تأسيسها في عام 1988، لكنها بدأت مشوارها كمشروع للتنقيب عن وإنتاج النفط في 1933، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

وفي 2020 استحوذت أرامكو على 70% من شركة "سابك" من أجل توسيع نشاطها في قطاع البتروكيماويات.

وقفزت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى حوالي 77.6 مليار دولار مقابل نحو 35 مليار دولار بزيادة 121.6%، نتيجة "ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيماويات، وتوحيد نتائج اعمال سابك"، بحسب بيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.

للمزيد: فيديو: صعود النفط، إلى أين؟

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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