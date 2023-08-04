إقرار توزيع دفعة أولية من الأرباح بقيمة 95 مليون درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي ("برجيل" أو "المجموعة")، إحدى منصات الرعاية الصحية الرائدة في دوولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (BURJEEL، رمز التعريف الدولي: AEE01119B224)، اليوم عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

بلغت الإيرادات 2.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.9% على أساس سنوي، مدفوعة بالزيادة في أعداد المرضى الداخليين، إلى جانب ارتفاع عوائد المرضى؛ وحققت إيرادات الربع الثاني نمواً بنسبة 16.3% على أساس سنوي، لتبلغ 1.1 مليار درهم.

2.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.9% على أساس سنوي، مدفوعة بالزيادة في أعداد المرضى الداخليين، إلى جانب ارتفاع عوائد المرضى؛ وحققت إيرادات الربع الثاني نمواً بنسبة 16.3% على أساس سنوي، لتبلغ 1.1 مليار درهم. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 467 مليون درهم، بزيادة قدرها 12.7% على أساس سنوي؛ وحققت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الربع الثاني زيادة بنسبة 12.0% لتصل إلى 225 درهم.

467 مليون درهم، بزيادة قدرها 12.7% على أساس سنوي؛ وحققت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الربع الثاني زيادة بنسبة 12.0% لتصل إلى 225 درهم. بلغ صافي الربح 225 مليون درهم، بزيادة قدرها 47.0% على أساس سنوي، وذلك نتيجة للنمو القوي وانخفاض التكاليف بشكل كبير؛ وارتفع صافي الربح في الربع الثاني بنسبة 51.4% على أساس سنوي ليصل إلى 103 مليون درهم.

225 مليون درهم، بزيادة قدرها 47.0% على أساس سنوي، وذلك نتيجة للنمو القوي وانخفاض التكاليف بشكل كبير؛ وارتفع صافي الربح في الربع الثاني بنسبة 51.4% على أساس سنوي ليصل إلى 103 مليون درهم. شهدت أعداد مرضى العيادات الخارجية والمرضى الداخليين زيادة قوية بنسبة 11.1% و20.2% على التوالي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استثمار المجموعة في التخصصات والخدمات الجديدة؛ ووصل إجمالي عدد المرضى خلال النصف الأول من العام إلى 2.9 مليون مريض.

زيادة قوية بنسبة 11.1% و20.2% على التوالي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استثمار المجموعة في التخصصات والخدمات الجديدة؛ ووصل إجمالي عدد المرضى خلال النصف الأول من العام إلى 2.9 مليون مريض. زاد الإقبال بشكل كبير على مدينة برجيل الطبية ، ما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 34.5% ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 91.1%.

، ما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 34.5% ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 91.1%. انخفضت الرافعة التمويلية مرة أخرى لتصل إلى 1.2مرة بنهاية الفترة، ما يعكس استمرار التميز التشغيلي وإدارة التكاليف

مرة أخرى لتصل إلى 1.2مرة بنهاية الفترة، ما يعكس استمرار التميز التشغيلي وإدارة التكاليف أقر مجلس الإدارة توزيع دفعة أولية من الأرباح بإجمالي 95 مليون درهم، إي ما يعادل 0.02 درهم للسهم. وتمثل توزيعات الأرباح المرحلية 42% من صافي ربح النصف الأول من العام 2023.

فرص واعدة تمهد الطريق لتحقيق نمو قوي وتوقعات مستقبلية إيجابية

واصلت مجموعة برجيل القابضة تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق النمو، والمتمثلة في زيادة استخدام الأصول وتعزيز عائدات المرضى، مع الاستثمار في فرص التوسع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتماشياً مع نهجها المفضل للشراكة من أجل توسيع نطاق أعمالها، وقعت مجموعة برجيل مؤخراً اتفاقية لتشغيل وإدارة أكبر منشأة رعاية صحية تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في منطقة الظفرة، وهي مستشفى الظنة.

سيتيح عقد إدارة مستشفى الظنة، التي تضم 122 سريراً، فرصاً إضافية لشبكة برجيل الأوسع، خاصة مدينة برجيل الطبية. في حال احتياج مرضى مستشفى الظنة الحصول على علاجات أكثر تعقيداً خارج نطاق خدماتها. وسيبدأ تنفيذ الاتفاقية أوائل الربع الرابع من العام الجاري.

كذلك وضعت المجموعة اللمسات النهائية على أول عياداتها للعلاج الطبيعي في المملكة العربية السعودية – المشروع المشترك مع شركة "لجام للرياضة" المدرجة بالمملكة لإنشاء شبكة للطب الرياضي ومراكز إعادة التأهيل. ومن المتوقع أن يتم افتتاح أكثر من 60 عيادة على مدار الشهور الأربعة والعشرين المقبلة، والاستفادة من شبكة مراكز اللياقة البدنية التابعة لشركة "لجام" في المواقع الرئيسية، وقاعدة أعضائها.

وبالنظر للمستقبل، تظل مجموعة برجيل القابضة في وضع متميز يمكنها من اقتناص مجموعة كبيرة من فرص النمو المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى العديد من فرص الشراكات التي وصلت إلى مراحل متقدمة من المفاوضات.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة:"حققت برجيل القابضة أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام 2023، حيث حققت نمواً قوياً في صافي الدخل والربح مع إحراز تقدم تشغيلي واستراتيجي كبير. وارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 13.9% على أساس سنوي وصافي الربح بنسبة 47.0% على أساس سنوي. وواصلت مدينة برجيل الطبية الرائدة تحقيق نمو قوي، حيث حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 34.5% بفضل ارتفاع أعداد مرضى العيادات الخارجية والمرضى الداخليين".

وأضاف: "خلال هذه الفترة، اكتسبت خطتنا التوسعية زخماً كبيراً، حيث نستعد لافتتاح أول مراكزنا في المملكة العربية السعودية كجزء من شراكتنا مع "لجام"، ما يعد خطوة استراتيجية هامة لتعزيز تواجدنا الإقليمي. وقد عززنا فرق العمل لدينا بالمزيد من أصحاب المواهب ذات المستوى العالمي، كما أشعر بالفخر بحصولنا على عقد التشغيل والإدارة لمستشفى الظنة، أحد عناصر البنية التحتية الرئيسية في هذه المنطقة المحورية بدولة الإمارات العربية المتحدة".

مضيفاً: "سيشمل نمونا المستقبلي توسعاً جغرافياً أكبر، من خلال عقد المزيد من التحالفات الاستراتيجية في مجال الرعاية الطبية التحويلية والمعقدة ومواصلة تعزيز بنيتنا التحتية المتطورة. وكمرجعية طبية رئيسية في المنطقة، سيكون التوسع في محفظة خدماتنا والتركيز على تحديد الفرص المتميزة في مجال الرعاية الطبية محركاً رئيسياً لتحقيق النمو مستقبلاً".

واختتم بقوله: "سعيد بإقرار توزيع دفعة أولية من توزيعات الأرباح، واعتزام إعادة ما يقرب من 95 مليون درهم للمساهمين في أغسطس من العام 2023".

النمو القوي في الإيرادات يحقق زيادة كبيرة في الأرباح

حققت برجيل القابضة نمواً قوياً خلال النصف الأول من العام 2023، حيث بلغت الإيرادات 2.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.9% على أساس سنوي، وذلك بفضل ارتفاع الأعداد الإجمالية للمرضى بنسبة 11.2%، ليصل عدد المرضى خلال فترة الشهور الستة إلى ما يزيد عن 2.9 مليون مريض، وصاحب ذلك ارتفاع نسبة إشغال أسرّة المرضى بنسبة 59% في النصف الأول من العام 2023، مع استمرار وجود فرص كبيرة لتوسيع استخدام أصولها.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 12.7% على أساس سنوي لتبلغ 467 مليون درهم في النصف الأول من العام 2023، وظلت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لمجموعة برجيل القابضة مستقرة عند 21.6%.

شهد صافي الربح في النصف الأول من العام 2023 نمواً كبيراً على أساس سنوي بنسبة بلغت 47.0% ليصل إلى 225 مليون درهم، بفضل ارتفاع الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل بعد خفض الديون.

تواصل مجموعة برجيل القابضة تركيزها على زيادة نسبة خدمات الرعاية الطبية المعقدة والعمليات الجراحية المعقدة ذات العائدات المرتفعة من إجمالي الخدمات المقدمة للمرضى، الأمر الذي سيكون له أثر كبير على زيادة هوامش الأرباح على المدى المتوسط، وتواصل برجيل القابضة زيادة وتوسيع مجموعة العمليات الجراحية المعقدة التي يتم إجراؤها.

القطاعات الرئيسية تساهم في زيادة هامش الأرباح

ما يزال قطاع المستشفيات هو المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة، حيث شكل 88.7% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال هذه الفترة، وهي نسبة مساوية تقريباً لنسبة العام السابق.

ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لقطاع المستشفيات بنسبة 14.2% و23.6% على التوالي، مدفوعة بزيادة أعداد المرضى وتركيز المجموعة على تقديم الخدمات الطبية المتخصصة. وشهد هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المستشفيات تحسناً ملحوظاً ليرتفع من 20.6% في النصف الأول من العام 2022 إلى 22.3% في العام 2023.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المراكز الطبية بنسبة 24.5% لتتجاوز نسبة نمو الإيرادات التي بلغت 13.7%، فيما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 25.6% في النصف الأول من العام 2022 إلى 28.1% في النصف الأول من العام 2023.

تواصل مستشفى مدينة برجيل الطبية (BMC) مساهمتها الكبيرة في نمو المجموعة بالتركيز على خدمات الرعاية التخصصية المعقدة والفائقة:

حققت مستشفى مدينة برجيل الطبية الرائدة نمواً قوياً في النصف الأول من العام 2023، مع زيادة الإيرادات بنسبة 34.5٪ لتصل إلى 475 مليون درهم، حيث شهدت أعداد المرضى زيادة كبيرة بنسبة 70.9% خلال نفس الفترة. كما ارتفعت نسبة إشغال أسرّة المرضى من 29.7% في النصف الأول من العام 2022 إلى 43.5% في النصف الأول من العام 2023، كما تحسنت معدلات استخدام سعة العيادات الخارجية من 31.8% إلى %38.9 خلال نفس الفترة.

تعزيز الشراكات الدولية والتوسع في تقديم الخدمات الطبية المعقدة

عقدت مجموعة برجيل القابضة العديد من الشراكات خلال النصف الأول من العام 2023. حيث أقامت شراكة مع "نورثويل هيلث" (Northwell Health) أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية في ولاية نيويورك، لإنشاء معهد متقدم لعلوم الأعصاب في أبوظبي.

عقدت المجموعة كذلك شراكة مع شركة "بريدجبيو فارما" (BridgeBio Pharma)، وهي شركة أدوية بيولوجية تركز على الأمراض الوراثية والسرطانات، من أجل التشخيص المبكر وعلاج الأمراض النادرة في المنطقة.

كما أنشأت المجموعة معهداُ متقدماُ لأمراض النساء في مدينة برجيل الطبية، والذي يقدم خدمات الرعاية الطبية المتقدمة والشاملة، بما في ذلك جراحات أمراض النساء، والجراحات طفيفة التوغل، وخدمات الرعاية الطبية المعقدة الخاصة بأمراض النساء للعديد من الحالات بما في ذلك غزارة الطمث، والأورام الليفية، وكتل المبيض الحميدة.

تعزز مثل هذه الشراكات الاستراتيجية من سعي مجموعة برجيل القابضة نحو تحقيق التميز في مجال الخدمات الطبية، وتساهم أيضاً في تعزيز العلامة التجارية للمجموعة في سوق الخدمات الطبية العالمية.

ميزانية عمومية قوية تدعم النمو المستقبلي

انخفض صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين قبل احتساب تأثير معيار إعداد التقارير المحاسبية الدولي رقم 16 من 1.5 مرة كما في 31 ديسمبر 2022 إلى 1.2 مرة كما في 30 يونيو 2023، وتوفر الميزانية العمومية القوية للمجموعة مرونة مالية كافية تساعدها على استغلال فرص النمو المحتملة. وبلغ رأس مال المجموعة 521 مليون درهم كما في النصف الأول من العام 2023.

حققت المجموعة في النصف الأول من العام 2023 نمواً ملحوظاً بنسبة 212.7% في التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، مدفوعاً بنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين وتحسين إدارة رأس المال العامل. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة التدفق النقدي الحر[1] إلى 50% في النصف الأول من العام 2023 ارتفاعاً من 33% خلال العام السابق.

إقرار توزيع دفعة أولية من الأرباح

وتماشياً مع سياستنا في توزيع الأرباح، نستهدف توزيع الأرباح النقدية بداية من 2023 وما بعده، على أساس نسبة دفع متوقعة من 40% إلى 70% من صافي الربح، اعتماداً على متطلبات الاستثمار لتنفيذ خطط النمو الإضافية.

وأوصى مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة بتوزيع ما يقرب من 95 مليون درهم، أو ما يوازي 0,02 درهم للسهم العادي كدفعة أولية من الأرباح عن النصف الأول من العام 2023 ويمثل ذلك 42% من صافي الربح للنصف الأول من العام 2023. وتم تحديد تاريخ التسجيل في 13 أغسطس 2023، وتاريخ الدفع حتى 1 سبتمبر 2023.

توقعات إيجابية للمستقبل وتقديم القيمة على المدى الطويل

تمتلك برجيل القابضة تطلعات مستقبلية إيجابية قوية مدعومة بنموذج أعمالها المتميز، ومنشآتها عالمية المستوى، واستراتيجية زيادة استخدام الأصول وتعزيز عائدات المرضى. ويتوفر للمجموعة فرصة كبيرة لتوسيع أصولها الحالية، وإضافة نحو 80 سريراً عبر جميع مرافقها، وتعد المجموعة في مركز قوي يؤهلها لتحقيق نمو كبير مع متطلبات رأسمالية محدودة. وتواصل سعيها لاستكشاف فرص التشغيل والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الإرشادات التفصيلية · من المتوقع أن تنمو إيرادات المجموعة عضوياً بنسب تقترب من 20% · · · من المتوقع زيادة إيرادات مدينة برجيل الطبية بأكثر من مرة ونصف المرة · من المتوقع أن يتحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى مستويات عام 2021 على الأقل. · من المتوقع أن يتحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لمدينة برجيل الطبية بنسب تتراوح بين 15 و20%. · من المتوقع أن تمثل النفقات الرأسمالية المتعلقة بالصيانة نحو 2.5% من الإيرادات تقريباً. · · قد تستخدم المجموعة النفقات الرأسمالية لتحقيق النمو (بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ) الممولة من مزيج من الديون وحقوق المساهمين الحفاظ على نسبة صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين[2] عند أقل من 2.5 مرة

نظرة عامة على النتائج المالية

(الربع الثاني من العام 2023: فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023)

(النصف الثاني من العام 2023: فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023)

مليون درهم إماراتي الربع الثاني 2023 الربع الثاني 2022 التغيير % النصف الأول 2023 النصف الأول 2022 التغيير % الإيرادات 1,077 926 16.3% 2,162 1,898 13.9% النفقات التشغيلية باستثناء مصاريف الاستهلاك وإطفاء الدين[3] (860) (729) 17.9% (1,708) (1,494) 14.3% الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين[4] 225 201 12.0% 467 414 12.7% هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين % 20.9% 21.7% (0.8pp) 21.6% 21.8% (0.2pp) صافي الربح للفترة 103 68 51.4% 225 153 47.0% هامش صافي الربح % 9.6% 7.4% 2.2pp 10.4% 8.1% 2.3pp

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