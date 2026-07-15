تستعد شركة الخدمات الطبية السعودية "بروميديكس"، المدرجة في السوق الموازية "نمو"، لإضافة تصنيع المستلزمات الطبية إلى أعمالها التي تتمحور حاليا حول البيع والإستيراد والتوزيع، عبر إنشاء مصنع بالشراكة مع شركة "بيجين سينابسور" الصينية.

الخبر جاء عبر إفصاح من "بروميديكس" على السوق السعودي الثلاثاء.

التالي تفاصيل أكثر عن المصنع والشركات:

(بحسب البيان، بيانات السوق، موقعي الشركتين، والسجل الحكومي الصيني الذي به تفاصيل الشركات)

- أسست الشركتان شركة مشتركة في السعودية، لتتولى إنشاء مصنع لإنتاج المنتجات الطبية بتكلفة تقديرية تبلغ 35 مليون ريال (9.3 مليون دولار).

- يبلغ رأس المال المسجل للشركة المشتركة مليون ريال، موزع بواقع 80% لبروميديكس، و20% للشريك الصيني.

- المصنع سيكون في السعودية.

- مشروع المصنع لا يزال في مرحلة الحصول على الموافقات من الجهات المعنية في السعودية.

- من المتوقع البدء في المشروع في أغسطس والانتهاء منه خلال مايو القادم وأن يبدأ الانتاج التجاري في سبتمبر 2027.

- تأسست "بروميديكس" عام 2010، وأدرجت في "نمو" في 2023. تشمل الخدمات والسلع التي تقدمها: استيراد، تخزين وتوزيع الأجهزة والمستلزمات الطبية و لديها مكاتب في السعودية والإمارات. وستسمح الشراكة الجديدة لبروميديكس بالتصنيع محليا.

- أما "بيجين سينابسور"، فتأسست في بكين في 2019. هي شركة صينية خاصة وغير مدرجة يشمل نطاق أعمالها تصنيع الأجهزة الطبية + البحث والتطوير.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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