تستهدف شركة نايس دير الناشئة المصرية، والمتخصصة في تقديم الخدمات التقنية وحلول التأمين الصحي والرعاية الطبية، التوسع في أسواق إفريقية وإجراء جولة تمويل جديدة في شهر نوفمبر القادم.

وقال مصطفى مدحت، المدير التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة الثلاثاء، إن نايس دير تستهدف التوسع في أسواق إفريقيا وخاصة في دول شمال إفريقيا كالمغرب والجزائر، وكذلك غرب إفريقيا العام القادم.

ولم يذكر مدحت قيمة التمويل الذي تسعى الشركة لجمعه. لكنه قال إن الشركة التي تأسست العام الماضي جمعت نحو 1.2 مليون دولار في جولتي تمويل.

وتستهدف الشركة زيادة عدد عملائها في السوق المصرية بنهاية العام إلى 1.2 مليون عميل بدلا من 950 ألف في الوقت الراهن، عبر توقيع عقود مع عدد من المستشفيات.

ووقعت الشركة اتفاقات مع 3 مستشفيات، وستوقع اتفاقات مع 12 مستشفى خاص خلال الشهر الجاري مستهدفة الوصول إلى ما بين 20 و25 مستشفى بنهاية العام، وفقا لمدحت.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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