دبي | أعلنت اليوم أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة")، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، ومدى الدولية القابضة، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، عن شراكتهما وتعاونهما في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، والتي تركز على قطاع الرعاية وإعادة التأهيل على المدى الطويل.

تطلق هذه الشراكة العنان أمام فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية بدءاً بالمشاركة في توفير الرعاية لحالات ما بعد الإصابات الحادة بسعة 900 سرير في الرياض والدمام. تُعد هذه الشراكة إنجاز رئيسي في استراتيجية خلق القيمة لشركة أمانات للرعاية الصحية ومن المتوقع أن تساهم في تحقيق هدف الشركة المتمثل في توفير 1000 سرير. تلتزم شركة مدى الدولية القابضة بأن تكون لاعباً رائداً في مبادرات تطوير البنية التحتية والخصخصة في المملكة العربية السعودية. تدعم هذه الشراكة أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وجهود المملكة لمعالجة الفجوة المقدّرة بنحو 16 ألف سرير في قطاع الرعاية لحالات ما بعد الإصابات الحادة.

وتساهم الشراكة بين أمانات القابضة ومدى الدولية القابضة في التأسيس لشراكة استراتيجية قوية تتمتع بخبرات واسعة في المملكة العربية السعودية، تضعهما في وضع مثالي يسمح لهما بتحقيق المزيد من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الإقليمي وتسريع خطط أمانات التوسعية في المملكة. وتُعد أمانات – عبر منصتها للرعاية الصحية، أمانات للرعاية الصحية التي تضم مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الممتدة لحالات ما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تُعد شركة مدى الدولية القابضة من أهم مطوري مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية وتلعب دوراً مهماً في تنفيذ العديد من المشاريع المرموقة، بما في ذلك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وشركة المطاحن الحديثة وسيتي كول.

تم التوقيع على الشراكة في لقاء أقيم بالمقر الرئيسي لشركة مدى الدولية بالرياض، المملكة العربية السعودية، بحضور السيد حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة أمانات القابضة، والدكتور إبراهيم سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مدى الدولية القابضة، والدكتور هوارد بودولسكي الرئيس التنفيذي لمجموعة مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل، والسيد عبدالمحسن عبدالله البازعي الرئيس التنفيذي لشركة مدى الدولية القابضة.

وبهذه المناسبة صرح السيد حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة أمانات قائلاً: "إن توقيع الاتفاقية اليوم مع مدى الدولية القابضة هي خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية أمانات في توفير خدمات استثنائية. الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في العمل على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية وإعادة التأهيل طويل الأمد في المملكة العربية السعودية. وستلتزم أمانات القابضة مع شريكتها مدى الدولية القابضة، بتقديم خدمات رعاية صحية بمستوى عالمي حيث ستعمل المؤسستان معاً على المساهمة في تحقيق رؤية الرعاية الصحية في المملكة والارتقاء بها إلى آفاق جديدة. “

من جانبه، أضاف الدكتور إبراهيم الراجحي رئيس مجلس إدارة مدى الدولية القابضة قائلاً:

"لهو من دواعي سرورنا أن نعلن عن الشراكة اليوم مع أمانات القابضة، وهي شراكة تعزز من رؤيتنا المشتركة لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في المملكة، ومعالجة الفجوة بين العرض والطلب في خدمات الرعاية الصحية الممتدة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين، لا سيما وأننا ملتزمون بتوفير خدمات ومرافق رعاية صحية عالمية المستوى. كما تُعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على تفانينا في تحقيق هذا الهدف، ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع أمانات القابضة والاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة لدفع الابتكار والتميز في قطاع الرعاية الصحية."

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نبذة عن شركة أمانات القابضة

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر الشركات المتكاملة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الإقليمية بإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم. وتعمل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 على تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وتشمل محفظة أمانات للرعاية الصحية "مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل" (CMRC)، وهو ممزود رائد في تقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى "شركة سكون العالمية القابضة" (سكون)، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة وما بعد الإصابات الحادة وخدمات الرعاية الطبية المنزلية، وتقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك "المستشفى الملكي التخصصي"، وهي مستشفى تقدم باقة متكاملة من الخدمات وفقاً لأرقى المستويات العالمية وتقع في مملكة البحرين. ويأتي ذلك إلى جانب الأصول العقارية التابعة "لمركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل" (CMRC) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل محفظة أمانات بقطاع التعليم شركة "نما القابضة"، وهي الشركة الرائدة في مجال التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة، و"جامعة ميديلسكس دبي"، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميديلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية. و"شركة تنمية الإنسان" الرائدة قي تقديم خدمات الرعاية والتعليم الخاصة بالمملكة العربية السعودية، حيث تنفرد بتقديم باقة من أفضل الخدمات التعليمية والرعاية الطبية وإعادة التأهيل لأصحاب الهمم. وتمتلك أمانات أيضًا حصة صغيرة في "بيجين" وهي شركة تعليمية مقرها الولايات المتحدة، إلى جانب الأصول العقارية "لمدرسة نورث لندن كوليجييت"(NLCS) في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن مدى الدولية القابضة

تستثمر مدى الدولية القابضة استراتيجياً في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وفرص الخصخصة في قطاعات البنية التحتية المتنوعة، بما في ذلك الطيران والرعاية الصحية والتعليم والإسكان والنقل وطحن الحبوب وتبريد المناطق بموجب اتفاقيات امتياز طويلة الأجل.

وتستفيد مدى من أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات لتوفير حلول استثمارية متميزة وتحقيق النمو في عالم الأعمال والاستثمار، عملاً برؤيتها في تطوير وتوفير حلول البنية التحتية لخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا وفي المجتمعات المحلية.

تشمل محفظة الشركة i) مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي (المدينة المنورة)، أحد المطارات الرائدة الشهيرة في مجال توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية والمنطقة. ويعمل المطار كمركز لاستقبال ومغادرة ملايين الحجاج والمعتمرين سنوياً، بالإضافة إلى المسافرين المحليين والدوليين الآخرين. 2) شركة المطاحن الحديثة، وهي شركة سعودية متخصصة في إنتاج القمح والدقيق والدواجن عالية الجودة. وأعلاف الماشية، 3) أكوا باور، التي تعد لاعباً رئيسياً في قطاع توليد الطاقة وتحلية المياه، وهي تعمل في 12 بلداً وتتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر وتركيا والمغرب وجنوب أفريقيا، 4) سيتي كول، وهي شركة رائدة لتزويد خدمات تبريد المناطق في كل من الرياض ودبي وأبو ظبي منذ إنشائها في عام 2006.

للتواصل مع شركة أمانات القابضة

عبد الرحمن السويدي

رئيس قسم علاقات المستثمرين

investor.relations@amanat.com

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.amanat.com

للتواصل مع شركة مدى الدولية القابضة

أسر ظفار

مدير تطوير المشاريع والمالية

asir.zaffar@madaholding.com

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.madaholding.com